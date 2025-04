Meteo, weekend instabile in Puglia con piogge. Ma da maggio arriva il caldo: primo assaggio d'estate

FOGGIA – Un fine settimana all’insegna dell’instabilità in Puglia, con piogge e rovesci sparsi a causa del transito di due ‘gocce fredde’ di origine nord-atlantica.

I fenomeni, in rapido sviluppo durante le ore centrali del giorno, interesseranno in particolare le zone interne come la Daunia, le Murge e l’Appennino lucano, estendendosi a tratti anche verso la costa adriatica.

La buona notizia è che, già dalla prossima settimana, il tempo cambierà radicalmente.

Gli esperti annunciano infatti l’arrivo di un’ondata di caldo quasi estivo: correnti d’aria subtropicale provenienti dal Sahara porteranno le temperature fino a sfiorare i 30 gradi, con valori superiori di 6-7 gradi rispetto alla media del periodo.

Un vero e proprio primo assaggio d’estate in anticipo.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 26 aprile: il maltempo residuo del mattino lascerà progressivamente spazio a schiarite nel corso della giornata.

Sulla Daunia cieli molto nuvolosi con deboli piogge in attenuazione; situazione simile su Murge e litorale adriatico, dove rovesci e temporali tenderanno ad esaurirsi nel pomeriggio.

Schiarite serali anche su Tavoliere, litorale ionico e Salento.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, zero termico attorno ai 2200 metri.

Domenica 27 aprile: l’alta pressione inizierà a rafforzarsi. In Daunia e Tavoliere attesi deboli piovaschi pomeridiani seguiti da schiarite in serata; giornata più stabile su Murge, Salento e litorali, con cieli poco nuvolosi o sereni.

Venti moderati settentrionali, zero termico in rialzo verso i 2550 metri.

Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.

Con l’inizio di maggio, il tempo virerà verso un quadro decisamente estivo, regalando giornate soleggiate e temperature da piena estate.

Lo riporta 3bmeteo.it