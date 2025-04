Puglia, turismo boom ma tra prezzi alle stelle e trasporti in tilt: così la regione accoglie i visitatori FARAGLIONI - PH MATTEO NUZZIELLO

FOGGIA – Lidi aperti, centri benessere pronti e alberghi al completo. La Puglia si prepara a vivere un lungo ponte di primavera, che si protrarrà fino al 4 maggio, con un’offerta ricchissima che spazia tra mare, città d’arte, mostre ed eventi musicali.

Secondo Confindustria, il 70% delle strutture alberghiere è già sold out. Tuttavia, muoversi tra le mete turistiche non sarà semplice.

Trasporti sotto pressione

L’Anas ha deciso di sospendere i cantieri fino al 5 maggio per limitare i disagi sulla rete stradale, ma nonostante il provvedimento sono previste giornate da bollino rosso, in particolare sulla Statale 16 e sulla SS89 Garganica, dove il traffico potrebbe aumentare del 13%.

Al momento, si contano circa 1,5 milioni di turisti in Puglia. Negli aeroporti regionali, per il periodo che va da Pasqua al 5 maggio, sono attese circa 75mila prenotazioni, con numeri in crescita rispetto al 2024.

Prezzi su e tutto esaurito

Anche gli agriturismi registrano il tutto esaurito, nonostante l’aumento generalizzato delle tariffe.

Un trend che, iniziato a Pasqua, apre ufficialmente la stagione estiva. Secondo Confagricoltura Puglia e Agriturist, nel 2025 è previsto un incremento delle presenze tra il 10% e il 15% rispetto allo scorso anno.

Nel 2023 il comparto agrituristico ha generato oltre 316 milioni di euro (+8,9% rispetto al 2022), con un 21% delle aziende agricole impegnate nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il boom dei bed & breakfast (e delle irregolarità)

Con l’impennata della domanda, anche i 2.500 bed and breakfast pugliesi fanno il pieno di prenotazioni.

Tuttavia, secondo Confcommercio, solo il 10% si è adeguato alle nuove norme nazionali registrando il CIN, obbligatorio per l’accoglienza regolare degli ospiti.

In provincia di Bari, in particolare, sono numerose le strutture improvvisate: spazi angusti di 25 metri quadrati affittati a prezzi triplicati, pur di intercettare l’ondata di turisti, soprattutto stranieri.

Segnali positivi e crescita diffusa

Nonostante criticità e prezzi in rialzo, il turismo pugliese registra segnali positivi.

«Il dato interessante — sottolinea Massimo Salomone, coordinatore del settore Turismo di Confindustria Puglia — è che le presenze non si concentrano solo nelle mete più note, ma si distribuiscono anche nella provincia di Bari.

Un segno di crescente interesse per il nostro territorio». Entro fine aprile, sono attesi dati definitivi che potrebbero confermare un incremento a due cifre rispetto al 2024.

Complice anche il tempo incerto che spinge molti stranieri a scegliere mete italiane, la Puglia si conferma una delle destinazioni più amate da americani, tedeschi e inglesi.

A livello nazionale, si registrano 12,5 milioni di italiani in viaggio a cui si aggiungono 2,8 milioni di stranieri, per una spesa complessiva di 5,2 miliardi di euro: +33,3% rispetto allo scorso anno.

Numeri che raccontano di un vero e proprio boom turistico.

Lo riporta ledicola.it