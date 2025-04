Serie A futsal: la Meta Catania scappa, Feldi e Napoli inciampano. Emozioni e sorprese nella 26ª giornata

La quintultima giornata di regular season della Serie A di futsal potrebbe rivelarsi il momento chiave nella corsa verso il primato. Un turno perfetto per la Meta Catania, che conferma il suo stato di grazia centrando l’ottava vittoria consecutiva e mettendo una seria ipoteca sulla vetta della classifica.

I campioni siciliani si impongono con autorità sul campo della Sandro Abate: ad Avellino finisce 5-2 per gli uomini di Samperi, capaci di costruire una prova solida e cinica nei momenti decisivi della gara. La Meta si dimostra squadra matura, in grado di sfruttare al meglio anche le battute d’arresto delle dirette inseguitrici.

Infatti, il big match di Genzano tra l’Ecocity e la Feldi Eboli, remake della recente finale di Coppa Italia, si chiude sull’1-1. Un pari che frena le ambizioni dei campani, apparsi meno brillanti rispetto alle ultime uscite. Dopo il trionfo tricolore di Jesi, gli uomini di Samperi trovano sulla loro strada un Genzano combattivo e organizzato, che risponde colpo su colpo, strappando un punto prezioso davanti al proprio pubblico.

Non va meglio al Napoli Futsal, caduto nello Sky Match della giornata contro una L84 Torino ispiratissima. I piemontesi disputano un primo tempo praticamente perfetto, sorprendendo gli azzurri di Colini con un atteggiamento aggressivo e determinato. Nonostante il tentativo di rimonta nella ripresa, guidato dal solito Borruto e da un’autorete sfortunata di Maxi Rescia, il Napoli viene definitivamente piegato dalle reti nel finale di Cuzzolino e Raguso, che sanciscono il 5-3 definitivo.

Una giornata che ride decisamente alla Meta Catania, ora padrona del proprio destino, mentre per Feldi ed Napoli sarà fondamentale non commettere più passi falsi nelle ultime giornate se vorranno sperare di rientrare in corsa per il primo posto.

Le altre partite: Roma 1927 da batticuore, Vidal trascina lo Sporting

Spettacolo ed emozioni anche negli altri campi. A Roma, la 1927 si rende protagonista di una rimonta da brividi contro il Vitulano Drugstore Manfredonia. Sotto 1-3, i giallorossi trovano l’energia e l’orgoglio per ribaltare tutto: guidati da un Marcelinho ispiratissimo e da Avellino, riescono a rimettersi in carreggiata fino al definitivo 4-3 siglato da Dimas, al termine di una gara intensa e sofferta. Una vittoria dal peso specifico enorme, che rilancia la corsa dei capitolini.

Grande prova anche per lo Sporting Sala Consilina, che nello scontro diretto per la salvezza supera il Pirossigeno Cosenza 3-1. I “Draghi” campani, sotto la guida di mister Conde, confermano il momento positivo: decisivo Vidal, autentico trascinatore della squadra, che mette il timbro su una vittoria fondamentale per evitare la lotteria dei playout. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa lo Sporting prende il largo, chiudendo i giochi con personalità e concretezza.

I risultati della 26ª giornata:

Sandro Abate-Meta Catania 2-5

Roma 1927-Vitulano Drugstore Manfredonia 4-3

Sporting Sala Consilina-Pirossigeno Cosenza 3-1

Ecocity Genzano-Feldi Eboli 1-1

L84 Torino-Napoli Futsal 5-3

Con solo quattro giornate al termine, la lotta per il primo posto e la corsa salvezza si fanno sempre più avvincenti. La Meta Catania vola, ma alle sue spalle l’equilibrio e la competitività promettono scintille fino all’ultimo minuto di regular season.