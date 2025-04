FOGGIA – Cresce l’attesa per l’udienza preliminare del prossimo 15 settembre, che potrebbe rappresentare un momento di svolta nell’inchiesta sulle presunte torture avvenute nel carcere di Foggia. Dopo mesi segnati da accuse, provvedimenti disciplinari e un’esposizione mediatica senza precedenti, il SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – torna a esprimersi con forza: piena fiducia nella magistratura, ma anche una ferma denuncia contro quella che definisce una “gogna mediatica” ai danni degli agenti coinvolti.

L’indagine, che ha portato alla sospensione di numerosi poliziotti penitenziari e all’iscrizione nel registro degli indagati per reati gravissimi, ha avuto una vasta eco su scala nazionale. Le immagini delle presunte violenze, diffuse a più riprese, hanno alimentato l’indignazione pubblica e innescato reazioni politiche e istituzionali immediate. Ma, secondo il SAPPE, la narrazione finora proposta rischia di essere parziale, se non addirittura distorta.

“Accuse gravissime, ma serviva più cautela”, ribadisce il sindacato. Fin dai primi arresti, avvenuti nel marzo 2024, il SAPPE aveva manifestato fiducia nell’operato della magistratura, sottolineando però l’importanza di garantire il rispetto della presunzione di innocenza. Al contrario, denunciano i rappresentanti sindacali, i poliziotti sono stati trattati come colpevoli fin dall’inizio, con nomi e cognomi resi pubblici, sospensioni dal servizio e una pressione mediatica giudicata “intollerabile”.

Secondo il SAPPE, il clamore suscitato attorno al caso ha avuto conseguenze devastanti non solo sulle carriere e sulla reputazione dei singoli agenti, ma anche sulle loro famiglie, travolte da un’onda di sospetti e pregiudizi. In una nota ufficiale, il sindacato sottolinea come proprio la gravità delle accuse avrebbe dovuto indurre magistrati e media a una gestione più prudente e rispettosa, evitando processi sommari basati su elementi ancora tutti da verificare.

Al centro delle contestazioni vi è il reato di tortura, introdotto nel nostro ordinamento nel 2017, che prevede pene severissime, in alcuni casi superiori a quelle previste per l’omicidio volontario. Una fattispecie delicata, sottolinea il SAPPE, che richiede accertamenti rigorosi, anche alla luce delle esperienze maturate in casi analoghi come quelli di Tolmezzo e Trapani, dove le accuse inizialmente formulate vennero poi ridimensionate in sede processuale.

“Non basta qualche immagine decontestualizzata o la sola parola dei detenuti per emettere una sentenza anticipata“, avverte il sindacato, che richiama l’attenzione sull’importanza del contraddittorio. È necessario, insiste il SAPPE, che tutte le circostanze vengano analizzate con attenzione, ricostruendo la dinamica dei fatti in modo completo, senza fermarsi a una lettura parziale o emotiva degli eventi.

In questo quadro, l’udienza del 15 settembre assume un’importanza cruciale. Sarà la prima vera occasione, sottolinea il SAPPE, in cui la difesa potrà esporre le proprie ragioni, presentare documenti, testimonianze, perizie, e confutare le accuse mosse dalla Procura. Un momento atteso da oltre un anno e mezzo, in cui gli agenti potranno finalmente far valere il loro punto di vista dinanzi al giudice dell’udienza preliminare.

“Abbiamo fiducia che emergerà una verità più completa e sfumata di quella proposta finora“, affermano i rappresentanti sindacali. “Non chiediamo trattamenti di favore, ma solo il rispetto delle garanzie previste per ogni cittadino.”

A supporto delle proprie tesi, il SAPPE richiama anche il precedente del caso Cucchi, divenuto simbolo delle storture che possono verificarsi nei processi mediatici anticipati. In quell’occasione, alcuni agenti della polizia penitenziaria furono accusati di maltrattamenti e sottoposti a un lungo calvario giudiziario e mediatico, per poi essere pienamente assolti. Nessuno, ricorda il SAPPE, si fece carico di risarcire l’enorme danno d’immagine e morale subito da quegli operatori.

Un monito severo, che oggi il sindacato ripropone con forza: attenzione a non replicare errori che potrebbero compromettere per sempre le vite, le carriere e la dignità delle persone coinvolte.

Nel frattempo, il clima tra le fila della polizia penitenziaria resta carico di tensione. Da un lato la determinazione a dimostrare l’infondatezza delle accuse, dall’altro la preoccupazione per un sistema che troppo spesso sembra pronto a sacrificare la presunzione di innocenza sull’altare dell’opinione pubblica.

Il 15 settembre, davanti al GUP, non si giocherà solo una partita giudiziaria, ma anche – e forse soprattutto – una sfida più ampia, quella per la tutela dei diritti e delle garanzie di tutti, agenti compresi.