Tragedia a Caserta: Sabrina Nardella muore a 38 anni dopo un intervento di liposuzione

CASERTA – Un intervento di chirurgia estetica si è trasformato in tragedia per Sabrina Nardella, 38 anni, originaria di Gaeta (Latina), deceduta il 24 aprile presso la clinica privata Iatropolis di Caserta.

La donna, parrucchiera di professione, si era sottoposta a una liposuzione ma, subito dopo l’operazione, ha accusato un improvviso malore risultato fatale, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario.

Inchiesta aperta e primi accertamenti

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo la segnalazione della direzione sanitaria.

I carabinieri della compagnia di Caserta hanno avviato gli accertamenti su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il decesso è avvenuto intorno alle 18, poche ore dopo l’intervento.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.

Sequestrata anche la cartella clinica e tutta la documentazione relativa all’intervento.

I nodi da chiarire

Restano molti interrogativi: non è ancora chiaro se l’operazione sia stata eseguita da un medico interno o da un professionista esterno.

La Procura intende approfondire ogni aspetto, ascoltando anche il personale presente durante l’intervento.

La clinica Iatropolis, specializzata in chirurgia estetica, era già stata in passato al centro di altre polemiche.

In questa occasione, la direzione ha assicurato piena collaborazione agli inquirenti, dichiarandosi pronta a chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Dolore e richiesta di giustizia

Intanto, nella comunità di Gaeta cresce il dolore e la rabbia.

Familiari e amici di Sabrina chiedono verità e giustizia per una morte tanto improvvisa quanto inspiegabile, specie considerando che si trattava di un intervento considerato di routine.

L’autopsia sarà determinante per accertare le cause esatte del decesso e per stabilire eventuali responsabilità penali.

L’attesa per i risultati delle indagini è altissima, mentre la città si stringe nel lutto attorno alla famiglia Nardella.

