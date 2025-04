10 anni di correre donna

10 anni insieme a Foggia e alle persone.

Domenica 4 maggio 2025, l’A.S.D Runners di Parco San Felice, festeggia 10 anni di “Correre Donna”.

La corsa si colora di rosa, con una camminata non competitiva, che dalle ore 9 animerà Parco San Felice, in una domenica tutta al femminile, in rosa e in fiore.

L’ evento è inserito nel programma “100 passi per la legalità contro tutte le mafie” giunto alla seconda edizione.

L’evento nasce dalla volontà dell’Associazione di onorare la battaglia di quante sono o sono state colpite dal tumore al seno, infatti, di notevole importanza è il patrocinio fornito da ANDOS – Comitato di Foggia – ODV che dal 2009 promuove, avvia e supporta ogni iniziativa volta a favorire un completo recupero (fisico, psicologico e sociale) delle donne che hanno subito un intervento al seno.

L’associazione Runners Parco San Felice ha, infatti, lo scopo di divulgare l’importanza dello sport e della corsa in particolare come forma di reazione e resilienza.

Inoltre, grazie alla partecipazione del Dott. Panunzio, nutrizionista e direttore del Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Asl di Foggia, in questa e nelle precedenti edizioni, si è spesso discusso, mediante seminari o incontri, su quanto l’attività motoria riduca significativamente i rischi di malattie diffuse degenerative e su quanto, la pratica sportiva, sia estremamente importante per la salute e per la mente donandoci forza vitale e mantenendoci attivi e sensibili alle cose positive che la vita ci offre.

Tutta la cittadinanza.

