Emiliano sfida il Consiglio regionale: "O la legge o nuove tasse sui pugliesi"

BARI – Michele Emiliano alza la posta nella battaglia sulla sanità. Dopo una convocazione-lampo nel pomeriggio, il governatore ha ottenuto dalla giunta l’ok a un disegno di legge che punta a coprire il deficit delle Asl pugliesi.

Ora, però, serve il via libera del Consiglio regionale entro mercoledì. Altrimenti, scatteranno automaticamente le maggiorazioni delle addizionali Irpef: in altre parole, nuove tasse per i cittadini.

Il messaggio di Emiliano è chiaro: «La maggioranza si assuma le sue responsabilità».

E ha aggiunto che, in caso di mancata approvazione, non interverrà con un decreto monocratico per tagliare la spesa, come sarebbe teoricamente possibile, lasciando quindi che il meccanismo delle nuove imposte si attivi in automatico.

La manovra anti-deficit

Il “rosso” da coprire ammonta a 174 milioni di euro. Di questi, 85 milioni sono già stati reperiti con fondi accantonati durante l’assestamento di bilancio.

Il resto arriva da una serie di operazioni contabili: 14 milioni dai ristori Covid, 4 milioni da economie vincolate, 14 milioni da svincoli di fondi e 47 milioni da una rimodulazione dei pagamenti allo Stato, spostati ai prossimi esercizi.

È proprio quest’ultima partita, quella dello “spazio finanziario”, che richiede una norma ad hoc: senza l’approvazione legislativa, il rischio nuove tasse è certo.

L’avvertimento di Emiliano

Nel corso della riunione, Emiliano ha chiesto anche di monitorare rigorosamente l’uso delle risorse autonome per cercare di ridurre ulteriormente il ricorso all’extragettito. Ma ha soprattutto ribadito: senza il sì dell’Aula, saranno i pugliesi a pagare il conto.

