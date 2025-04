Non basta la buona volontà, né qualche timido tentativo finale: il Foggia fallisce l’appuntamento più importante della stagione e, impattando 0-0 sul campo del Picerno, si condanna ai play out. Un pareggio senza gloria, l’ennesima prestazione opaca di un'annata vissuta costantemente tra affanni e confusione tecnica, culminata con l'obbligo di giocarsi la permanenza in Serie C nello spareggio salvezza contro l'ACR Messina. - CALCIO FOGGIA 1920

La partita: poche emozioni e tanta paura

I rossoneri, consapevoli della posta in palio, si presentano in Basilicata con l’obiettivo dichiarato dei tre punti, gli unici che avrebbero garantito la salvezza diretta. Ma in campo è il solito Foggia di questa stagione: impaurito, senza idee chiare, incapace di imporsi su un Picerno ordinato ma senza particolari motivazioni.

Le occasioni migliori per i satanelli arrivano nel finale: prima una conclusione alta da buona posizione, poi una mischia in area che non si concretizza. Ma è troppo poco per poter sperare. All’ultimo triplice fischio, il gelo scende sulla panchina ospite: lo 0-0 è una condanna.

Casertana salva, Foggia al play out

Contemporaneamente, a Trapani, la Casertana fa il suo dovere: vince 1-0 grazie alla rete di Vano e mette la freccia, sorpassando in classifica proprio il Foggia, che così scivola al diciassettesimo posto.

Uno scenario che si era delineato già nel primo tempo e che ha appesantito ulteriormente le gambe e la testa dei rossoneri nella seconda metà di gara. Per evitare il disastro serviva un lampo, un guizzo, una giocata. Non è arrivato nulla.

Una stagione tutta da dimenticare

Quello contro il Picerno è solo l’ultimo atto di una stagione nata male e proseguita peggio.

Il Foggia ha vissuto mesi tormentati, tra cambi tecnici, crisi interne e una campagna acquisti che non ha saputo invertire la rotta. Una squadra spesso priva di identità, incapace di costruire gioco e di mostrare quella fame necessaria per salvarsi senza patemi.

L’anonimo cammino nel girone C si traduce ora in una roulette russa: i play out contro il Messina — squadra altrettanto in difficoltà — saranno una sfida da dentro o fuori. Ma con questo atteggiamento servirà una vera e propria rivoluzione mentale per sperare nella salvezza.

Il futuro si decide ai play out

Ora testa e cuore devono essere tutti puntati sul doppio confronto contro il Messina.

Le due squadre, separate da sei punti in classifica (anche per effetto della penalizzazione subita dai peloritani), si affronteranno con il Foggia che potrà contare sul vantaggio del miglior piazzamento: in caso di parità complessiva dopo andata e ritorno, saranno proprio i rossoneri a mantenere la categoria.

Un dettaglio non da poco, ma che non può illudere: il Foggia visto a Picerno non è in grado di accontentarsi di difendere uno 0-0. Servirà un cambio drastico di atteggiamento.

Picerno ai play off, missione compiuta

Dall’altra parte, il Picerno può guardare con ben altro spirito al futuro immediato.

Con il pareggio conquistato, la formazione lucana chiude l’anno a quota 48 punti e accede al primo turno dei play off, dove affronterà il Potenza in un derby che si preannuncia acceso.

Per i rossoblù un traguardo meritato, costruito grazie a una stagione solida e senza eccessi, mentre il Foggia si lecca le ferite e si prepara a una delle settimane più importanti della sua storia recente.

Tabellino

Picerno-Foggia 0-0

Stadio: Donato Curcio (Picerno)

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata

Assistenti: Bruni e Pragliola

Quarto ufficiale: Campogrande

Picerno: Merelli, De Ciancio, Gonnelli, Garcia, D’Angelo, Kouda, De Cristofaro, Esposito, Vitali, Santarcangelo, Murano.

Allenatore: Longo

Foggia: Perina, Carillo, Garattoni, Tascone, Di Noia, Vacca, Vezzoni, Marino, Beretta, Tonin, Embalo.

Allenatore: Gentile

Reti: –

Ammoniti: Tascone, Vacca (F), De Cristofaro (P)

Espulsi: –

Le parole nel post partita

A fine gara il tecnico del Foggia, Antonio Gentile, non ha nascosto l’amarezza:

“Abbiamo avuto paura. In queste partite la testa pesa più delle gambe, e noi non siamo riusciti a scrollarci di dosso la tensione. Ora dobbiamo resettare tutto e prepararci mentalmente alla battaglia contro il Messina.”

Anche i tifosi, numerosi a Picerno, hanno contestato duramente la squadra al termine della gara, chiedendo maggiore impegno e una reazione concreta nei play out.

La situazione play out

Foggia-ACR Messina : andata e ritorno

In caso di parità dopo 180 minuti, salvo diversa disposizione, si salverà il Foggia per miglior posizione in classifica.

La perdente retrocederà in Serie D.

Classifica finale Serie C/C – 38ª giornata

Avellino 75

Audace Cerignola 67

Monopoli 57

Crotone 54

Catania (-1) 53

Benevento 52

Potenza 49

Picerno 48

Juventus Next Gen 44

Giugliano 43

Trapani 41

Cavese 41

Team Altamura 37

Sorrento 35

Latina 34

Casertana 32

Foggia 31

ACR Messina (-4) 25

Turris esclusa

Taranto escluso

Play off e play out: il programma

Con la classifica definitiva, si delineano anche i percorsi per i play off e i play out.