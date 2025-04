FOGGIA – Nella seduta dello scorso 15 aprile, il Consiglio Comunale di Foggia ha respinto a maggioranza la proposta di rinuncia all’Housing Sociale (Hs), registrando una significativa spaccatura interna tra le forze di maggioranza. La delibera, presentata dall’Assessore competente e dal dirigente di settore, mirava a valutare la sussistenza o meno dell’interesse pubblico in materia di emergenza abitativa.

Va sottolineato che il tema dell’Housing Sociale non era stato inserito nel programma elettorale, fattore che ha reso ancora più articolato il dibattito politico. Numerose sono state, nei giorni successivi, le narrazioni e i commenti – alcuni considerati imprecisi o strumentali – che hanno accompagnato la vicenda. I sette consiglieri firmatari della presente dichiarazione hanno ribadito, anche in aula, di aver agito in piena scienza e coscienza, motivando chiaramente la propria posizione, senza alcuna ambiguità.

Gli stessi consiglieri hanno preferito attendere la conclusione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco prima di intervenire pubblicamente per chiarire la loro scelta.

Emergenza abitativa ancora irrisolta

Secondo i consiglieri, i dati disponibili attestano l’esistenza di centinaia di nuclei familiari a Foggia in condizioni di grave disagio economico e sociale. Una situazione purtroppo nota da anni, che non ha trovato risposte risolutive né attraverso le istituzioni pubbliche, né tramite iniziative private come quelle promosse dall’Housing Sociale, il cui primo avvio risale al 2008.

Il voto contrario alla proposta di delibera, dunque, non è stato un semplice atto politico, ma la conseguenza di un’attenta analisi della realtà cittadina. Per i consiglieri, l’emergenza abitativa non può essere ignorata e richiede risposte concrete che il solo settore pubblico, con le attuali risorse, non è in grado di garantire.

Rischi finanziari per il Comune

Un’altra motivazione fondamentale alla base del voto riguarda la tutela finanziaria dell’Ente. Infatti, esiste il rischio concreto di ingenti richieste risarcitorie da parte di imprese private coinvolte nei progetti di Housing Sociale, per un valore stimato intorno ai 37 milioni di euro. Una somma già accantonata nel bilancio comunale, sottraendo risorse preziose che avrebbero potuto essere investite nella riqualificazione urbana, nell’illuminazione pubblica o nel rafforzamento della sicurezza cittadina.

Per i sette consiglieri, dopo il recente percorso di risanamento economico compiuto da Foggia grazie al “Salva Enti”, sarebbe irresponsabile esporre nuovamente il Comune a simili rischi finanziari.

Responsabilità, coerenza e tutela degli interessi pubblici

“Essere responsabili significa anche saper dire no”, ribadiscono i firmatari, sottolineando come la loro posizione sia stata espressa con chiarezza e coerenza sin dall’inizio del dibattito. La decisione, inoltre, trova fondamento anche in recenti pronunce del Consiglio di Stato e in ulteriori atti giurisdizionali che hanno riacceso l’attenzione amministrativa sull’intera questione.

In quest’ottica, i consiglieri affermano di voler costituire un “polo politico libero, responsabile e leale”, capace di anteporre gli interessi della collettività ai meri slogan elettorali, nel pieno rispetto dell’autonomia e della pari dignità all’interno della maggioranza.

Nessuna strumentalizzazione politica

Non manca, infine, un monito nei confronti di chi – a detta dei consiglieri – strumentalizza la vicenda per fini personali: “Suggeriamo a chi si è soffermato sui cosiddetti ‘posti al sole’, occupati da anni, di usare cautela nelle dichiarazioni. Foggia non merita di essere piegata a campagne elettorali personali”. A chiusura della nota, viene citato un proverbio calabrese: “A gatta da dispensa cum je s pensa”, per sottolineare l’importanza di agire con trasparenza e senso di responsabilità.

Una rotta chiara per il futuro di Foggia

I consiglieri auspicano per il futuro una visione strategica maggiormente condivisa, capace di investire risorse su priorità reali come i servizi essenziali, la qualità della vita e lo sviluppo socio-economico della città. Per realizzare questa visione, sarà indispensabile garantire stabilità politica, competenza amministrativa e un rinnovato patto di responsabilità tra tutte le forze di maggioranza.

“Il perimetro politico”, concludono i consiglieri, “non deve essere uno strumento per ridurre il confronto, ma una guida per tracciare una rotta. Senza una rotta chiara, nessuna nave arriva a destinazione. Come recita il motto inciso sul ponte della nave Amerigo Vespucci, progettata dal nostro concittadino Francesco Rotundi: ‘Non chi comincia ma quel che persevera’“.

Firmato: