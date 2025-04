L'ultimo saluto tra la folla: il silenzioso addio di Suor Genevieve a Papa Francesco

MANFREDONIA (FOGGIA) – In mezzo alla folla, ai riflettori, ai selfie con la salma, agli inchini vuoti dei potenti che in vita hanno ignorato i suoi appelli e osteggiato i suoi sogni, c’era lei.

Una piccola suora, con il suo zainetto sulle spalle, in piedi davanti alla bara dell’amico di una vita.

Mentre il mondo correva, scattava foto, recitava copioni vuoti, lei restava lì.

In silenzio. A pregare. A piangere. Non per il Papa. Ma per l’uomo, per l’amico che le era stato compagno di viaggio.

In quella solitudine, in quel dolore puro, abbiamo ritrovato l’essenza più autentica dell’amore e della fede.

Grazie, Suor Genevieve.

Ci hai ricordato che la verità abita nei gesti semplici.

E in un mondo che spesso dimentica il cuore, il tuo pianto ha fatto più rumore di mille discorsi.

A cura di Maria Teresa Valente