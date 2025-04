Manfredonia, incendio nell'ex pista di Borgo Mezzanone: distrutte una decina di baracche

MANFREDONIA (FOGGUIA) – Paura oggi pomeriggio all’ex pista di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove un incendio ha distrutto alcune baracche abitate da migranti.

Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento – ma con ogni probabilità accidentali – hanno coinvolto meno di una decina di strutture.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo, e la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

All’interno dell’insediamento vivono circa 1.500 persone di diverse nazionalità.

L’ex pista è purtroppo già nota per episodi simili: in passato, incendi si sono sviluppati a causa dell’uso improprio di stufe e bracieri all’interno delle baracche.

Lo riporta l’Ansa.