Manfredonia, la Gradinata Est chiama a raccolta i tifosi: "Il Miramare deve essere una bolgia"

Manfredonia, 26 aprile 2025 – Il countdown è iniziato. Con il cuore e la voce, la Gradinata Est del Manfredonia Calcio lancia un appello accorato ai tifosi: domenica il Miramare dovrà trasformarsi in una vera e propria bolgia, un fortino inespugnabile per sostenere i biancocelesti nella sfida decisiva della stagione. Con una nota diffusa nelle ultime ore, il gruppo organizzato invita tutti gli appassionati a entrare allo stadio già alle ore 14:30, posizionandosi nella “Zona Calda” del settore, per caricare da subito l’ambiente e iniziare il sostegno ai giocatori già durante il riscaldamento.

L’obiettivo è chiaro: creare un’atmosfera elettrizzante, capace di trascinare la squadra e mettere pressione agli avversari. “Il Miramare deve essere una bolgia, la Gradinata Est il suo cuore pulsante!”, si legge nel comunicato. Sciarpe al cielo, bandiere che sventolano e cori incessanti: saranno questi gli ingredienti principali della domenica, in un connubio perfetto tra passione, senso d’appartenenza e fede calcistica.

Un appello che va oltre il semplice tifo: è la chiamata di un’intera città, di un popolo che si stringe attorno ai propri colori, bianco e celeste, per inseguire insieme il sogno della vittoria. “Una città, un popolo, due colori. Avanti Manfredonia… fino alla vittoria!”, conclude il messaggio della Gradinata Est. L’atmosfera si preannuncia incandescente. A Manfredonia il calcio è molto più di un semplice sport: è identità, orgoglio e comunità. E domenica, il Miramare si prepara a diventare il teatro di un’altra pagina intensa della sua lunga storia.