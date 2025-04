Peschici, Baia Zaiana ancora sotto attacco: fermato nuovo tentativo di cementificazione abusiva

PESCHICI – A distanza di anni, la spiaggia di Baia Zaiana torna ad essere teatro di un nuovo tentativo di aggressione ambientale. Nelle scorse ore, ignoti hanno cercato di cementare la strada d’accesso alla spiaggia, ricavata abusivamente lungo il costone montuoso del Comune di Peschici, all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico, e ricompresa nel Parco Nazionale del Gargano e in un Sito di Interesse Comunitario (SIC).

L’intervento è stato bloccato grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini, che hanno immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, sorprendendo gli operai mentre stavano eseguendo i lavori abusivi. Alla vista dei militari, gli uomini si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Non è la prima volta che Baia Zaiana è vittima di simili atti criminosi. Già nel 2011 e 2012 furono segnalati tentativi di costruzione illegale: prima con l’uso di un escavatore dotato di martello pneumatico per frantumare il costone roccioso, poi con l’apertura abusiva di una strada. Nonostante i sequestri penali e i successivi provvedimenti di ripristino promessi dal Comune, nell’estate del 2013 l’area fu ulteriormente deturpata con la realizzazione di una scalinata in cemento, illuminazione elettrica, un “portale” d’ingresso e persino un parcheggio a monte.

La gravità dell’episodio odierno è aggravata dalla difficoltà incontrata nel segnalare prontamente l’abuso. Secondo quanto riferito dal Wwf Foggia, contattando il numero 1515 non sarebbe stato disponibile alcun Carabiniere Forestale nella zona. Solo tramite il 112 è stato possibile allertare il Comando di Vico del Gargano, che è riuscito a intervenire. “Baia Zaiana deve essere salvata da questi delinquenti e, soprattutto, va ripristinata com’era prima”, è l’appello del Wwf Foggia, che chiede interventi urgenti per garantire la tutela effettiva di uno dei tratti più suggestivi e fragili della costa garganica. Intanto, cresce la preoccupazione tra ambientalisti e cittadini: il rischio che la bellezza incontaminata di Baia Zaiana venga definitivamente compromessa resta alto, se non verranno adottate misure di sorveglianza e tutela più incisive.

