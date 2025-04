“Se il prossimo Papa si chiamerà Pietro potrebbe essere l’ultimo”: cosa dice davvero la profezia di Malachia

ROMA – Puntuale come ad ogni Conclave, torna a circolare la cosiddetta “Profezia di Malachia”, secondo cui il prossimo Papa – se dovesse chiamarsi Pietro – potrebbe essere l’ultimo prima della fine della Chiesa cattolica.

Una previsione che affascina e inquieta, nonostante sia ormai assodato che si tratti di un falso storico.

Secondo la leggenda, la profezia fu scritta da San Malachia, arcivescovo irlandese del XII secolo.

Tuttavia, gli studi storici concordano nel ritenere che il testo sia stato redatto solo nel XVI secolo, probabilmente per influenzare l’elezione papale, e pubblicato per la prima volta nel 1595.

Il documento, composto da 112 brevi motti in latino, elenca una serie di papi e antipapi a partire da Celestino II (1143).

Proprio l’ambiguità nell’identificare esattamente chi rientri tra papi legittimi e chi tra antipapi rende le “profezie” estremamente interpretabili e adattabili.

In particolare, l’ultimo motto parla di “Petrus Romanus”, un papa che guiderà la Chiesa tra grandi tribolazioni prima della distruzione della “città dei sette colli” – Roma – e del giudizio finale.

Se il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, venisse eletto pontefice, molti potrebbero vedere in lui l’incarnazione di questa figura apocalittica.

Ma l’esperienza invita alla prudenza. In passato si era già parlato di Papa Francesco come possibile “Petrus Romanus”, senza che le catastrofi annunciate si avverassero.

Così come i motti precedenti si sono rivelati facilmente adattabili: a Benedetto XVI è stato collegato il motto “gloria olivae” (la gloria dell’ulivo), simbolo di pace, mentre a Giovanni Paolo II quello di “de labore solis” (dal lavoro del sole), interpretato liberamente in riferimento alla sua instancabile attività pastorale.

Gli storici sostengono che la profezia sia nata più per interesse terreno che per illuminazione divina: probabilmente concepita per favorire l’ascesa di alcuni candidati al soglio pontificio, ottenendo in cambio privilegi e favori.

Una mistificazione che, nonostante tutto, continua a esercitare un certo fascino, alimentando suggestioni e speculazioni ogni volta che la Chiesa si prepara ad eleggere un nuovo successore di Pietro.

