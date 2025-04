Redazione MRB.it – La stagione regolare del girone C di Serie C si chiude con emozioni e verdetti definitivi. L’ultima giornata, disputata in contemporanea domenica sera, ha riservato gioie e dolori: la Casertana, vincendo a Trapani, centra la salvezza diretta, mentre il Foggia, fermato sullo 0-0 a Picerno, dovrà passare attraverso i play out per mantenere la categoria.

Nei piani alti della classifica, festeggiano Avellino, Audace Cerignola e Benevento, che chiudono il campionato con vittorie importanti, mentre il Giugliano, nonostante il ko interno contro i sanniti, conquista l’ultima piazza utile per i play off.

Casertana, impresa a Trapani: salvezza diretta

Era l’ultima chiamata per la Casertana, e la squadra di mister Cangelosi ha risposto presente. A Trapani bastava un solo risultato per evitare i play out, e grazie alla rete di Vano all’11’ minuto del primo tempo, i campani sono riusciti nell’impresa. Tre punti pesantissimi che proiettano i rossoblù a quota 32, uno sopra il Foggia, condannato invece agli spareggi salvezza.

Foggia inchiodato a Picerno: sarà play out

Occasione sprecata per il Foggia, che aveva bisogno di una vittoria per assicurarsi la salvezza, ma il pari a reti bianche contro il Picerno lo costringe a giocarsi tutto ai play out. Un epilogo amaro per i rossoneri, incapaci di trovare la via del gol in una partita bloccata e povera di emozioni.

Avellino show: è primo posto

L’Avellino chiude la stagione regolare in bellezza, battendo il Team Altamura per 2-1 al Partenio. Decisive le reti di Patierno e Lescano, che consegnano agli irpini il primo posto con 75 punti, frutto di un’annata di grande costanza e solidità. Una rete di Sabbatani nel recupero rende solo meno amara la sconfitta per gli ospiti.

Cerignola e Benevento pronte per i play off

Anche l’Audace Cerignola saluta la stagione regolare con una vittoria: l’1-0 firmato Volpe contro il Latina consente ai pugliesi di chiudere al secondo posto con 67 punti, garantendosi una posizione favorevole nei play off.

Bene anche il Benevento, che espugna Giugliano grazie ai gol di Capellini e Pinato, chiudendo a 52 punti e preparandosi alla post-season con buone sensazioni.

Catania, tre punti d’oro a Potenza

Vittoria in trasferta per il Catania, che supera il Potenza 2-1. I siciliani, penalizzati da un punto di penalizzazione, si piazzano comunque al quinto posto grazie alle reti di Raimo e Inglese, decisive per blindare una stagione in chiaroscuro.

Giugliano ai play off nonostante il ko

Nonostante la sconfitta interna contro il Benevento, il Giugliano può festeggiare: la decima posizione con 43 punti consente alla squadra campana di accedere ai play off, un risultato storico per la società.

Gli altri risultati

Il quadro della giornata si completa con la vittoria della Cavese sul Sorrento (1-0 firmato Sorrentino) e quella dell’ACR Messina sulla Juventus Next Gen (2-1), risultato che serve solo all’orgoglio visto che i peloritani, già penalizzati di quattro punti in classifica, restano penultimi.

Classifica finale Serie C/C – 38ª giornata

Avellino 75

Audace Cerignola 67

Monopoli 57

Crotone 54

Catania (-1) 53

Benevento 52

Potenza 49

Picerno 48

Juventus Next Gen 44

Giugliano 43

Trapani 41

Cavese 41

Team Altamura 37

Sorrento 35

Latina 34

Casertana 32

Foggia 31

ACR Messina (-4) 25

Turris esclusa

Taranto escluso

Play off e play out: il programma

Con la classifica definitiva, si delineano anche i percorsi per i play off e i play out.