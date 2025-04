Si rinnova la festa della Deejay Ten a Bari, 8000 in corsa

Sono stati 8.000 oggi i runners per le vie di Bari in occasione della seconda tappa dell’edizione 2025 della Deejay Ten, la corsa itinerante non agonistica ideata da Linus, che da vent’anni continua a coinvolgere centinaia di migliaia di persone in giro per l’Italia. Con le maglie firmate Radio Deejay di colore verde per la 10 km e di colore azzurro per la 5km, persone di tutte le età e capacità atletiche hanno partecipato alla manifestazione podistica, realizzata con il patrocinio del Comune di Bari, condividendo con amici e famiglia una mattinata di festa all’aperto all’insegna dello sport e del divertimento inclusivo senza competizione.

I corridori sono partiti questa mattina alle ore 9.30 da Corso Vittorio Emanuele II, insieme a Linus che, come da tradizione, ha dato il via alla corsa alla presenza del sindaco di Bari Vito Leccese, dell’assessore Pietro Petruzzelli e ad alcune delle voci più amate del mondo Deejay Matteo Curti, Diego Passoni, Furio e Giorgio del Trio Medusa, Vic e Danilo da Fiumicino, oltre a Rudy Zerbi e Laura Antonini in diretta dallo Spazio Murat di Bari.

Per due giorni Piazza della Libertà ha ospitato il Deejay Village, luogo di ritrovo dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica e alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor. Dopo la prima tappa di Torino e quella di oggi a Bari, la Deejay Ten 2025 proseguirà poi a Treviso il 18 maggio e approderà a Milano per il gran finale il 12 ottobre.

