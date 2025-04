Tutti pazzi per Jacopo Sol: da San Severo al cuore dell’Italia

SAN SEVERO – Da San Severo al palco di “Amici”, fino a conquistare il cuore di tutta Italia: Jacopo Pio Porporino, in arte Jacopo Sol, è il nuovo fenomeno musicale del momento.

Bello, talentuoso e soprattutto autentico, Jacopo – oggi residente a Milano, dove studia all’Università Bocconi – sta letteralmente facendo impazzire i social.

Sotto ogni sua esibizione si moltiplicano i commenti entusiasti: “La cura a tutto, grazie di esistere Jacopo”, “Guardo Amici solo per te”, “Mamma mia che emozioni”.

Segno di un successo che va ben oltre il talento, toccando corde profonde nel pubblico.

Il suo nome d’arte, “Sol”, è un omaggio musicale alla quinta nota della scala di Do, ma richiama anche il concetto di “sole” – come quello che illumina i suoi fan – e “solo”, per il modo autentico con cui si esprime: direttamente dal cuore.

Con la sua voce capace di passare dalla malinconia alla gioia, dal dolore all’amore, Jacopo Sol porta sul palco tutta l’energia della vita.

Non a caso ha già collezionato traguardi importanti: ha firmato un brano per Giorgia, partecipato a Sanremo Giovani e pubblicato diversi singoli con Universal Music.

Ora, l’avventura ad Amici lo sta trasformando in un vero e proprio idolo, non solo per i suoi fan ma anche per la sua città natale, San Severo, che continua a sostenerlo con orgoglio.

Jacopo Sol non è solo un talento: è un’emozione in musica.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it