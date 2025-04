Valerio Santoro trionfa a San Giovanni Rotondo: primo assoluto tra 400 atleti

San Giovanni Rotondo (FOGGIA) – Determinazione, sacrificio e amore per lo sport: sono questi i tratti distintivi di Valerio Santoro, atleta che continua a scrivere pagine importanti nello sport pugliese e nazionale.

Nonostante gli ostacoli fisici incontrati alla vigilia della competizione, Santoro ha scelto di non arrendersi.

Con la forza di chi ama davvero il suo sport, ha onorato l’impegno, partecipando e regalando al pubblico una prestazione di assoluto valore tecnico e umano.

Un risultato straordinario, frutto non solo della preparazione atletica, ma anche di un profondo legame con la terra che l’ha adottato. San Giovanni Rotondo rappresenta per Valerio non soltanto un luogo di affetti familiari, ma anche una seconda casa sportiva: qui, con il supporto della Polisportiva Eppe Merla, ha trovato il contesto ideale per esprimere tutto il suo talento.

Alla base del successo c’è un lavoro certosino costruito giorno dopo giorno, tra allenamenti intensi, sacrifici e un’attenzione maniacale ai dettagli.

Santoro, con la sua capacità di gestire la fatica e le emozioni, ha saputo superare anche un percorso impegnativo, caratterizzato da salite dure e tratti tecnici, chiudendo con un crono che rimarrà un riferimento per gli anni a venire.

Sempre riconoscente verso la famiglia, gli amici e chiunque lo sostenga, Valerio non manca mai di sottolineare l’importanza della rete affettiva che lo circonda, componente essenziale per affrontare con serenità le sfide agonistiche: Lo Specialista Gianluca Vallese,Giuseppe de Filippo stato quotidiano

Con una visione sportiva che mette al centro i valori della lealtà, della passione e del rispetto, Santoro si conferma un esempio autentico di sportivo, capace di trasmettere il messaggio più bello: “Coltiviamo l’amore nello sport, perché di odio il mondo è già pieno.