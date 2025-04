Alessandro Coatti "adescato su Grindr, poi drogato e fatto a pezzi"

SANTA MARTA (COLOMBIA) – Adescato tramite un falso profilo su un’app di incontri, drogato, rapinato e infine ucciso. Emergono nuovi dettagli sulla tragica fine di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 39 anni trovato morto e smembrato a Santa Marta, in Colombia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano colombiano El Tiempo, Coatti sarebbe stato attirato in una trappola organizzata tramite Grindr, celebre piattaforma per incontri.

Il ravennate, ricercatore della Royal Society of Biology di Londra, si trovava in Colombia per un periodo di studio e vacanza. Il suo corpo è stato rinvenuto domenica 6 aprile; successivamente, altri resti sono stati trovati in diverse zone della città.

L’ultima ricostruzione: adescato, drogato e ucciso

Coatti, nella serata di venerdì 4 aprile, avrebbe lasciato da solo l’hotel dove alloggiava. Gli investigatori ipotizzano che avesse appuntamento con una persona conosciuta sull’app di incontri.

Una volta arrivato nel luogo stabilito, sarebbe stato aggredito, drogato — forse con scopolamina, una sostanza spesso usata in Colombia per derubare le vittime — e poi rapinato.

Il successivo omicidio e lo smembramento del corpo avrebbero avuto l’obiettivo di depistare le indagini e rallentare l’identificazione.

Le indagini: sequestrati tre telefoni

A Santa Marta episodi di rapine e aggressioni a danno di turisti stranieri non sono rari.

Gli inquirenti, infatti, escludono collegamenti di Coatti con ambienti legati al narcotraffico, mentre il suo profilo economico avrebbe potuto renderlo un obiettivo appetibile per bande locali specializzate in furti e rapine.

Negli ultimi giorni la polizia colombiana avrebbe effettuato quattro blitz, sequestrando tre telefoni cellulari che potrebbero essere collegati all’omicidio.

Gli investigatori, riferisce El Tiempo, ritengono di essere vicini a una svolta.

La comunità scientifica internazionale, intanto, ha espresso cordoglio per la scomparsa del biologo. La Royal Society of Biology ha ricordato Coatti con un post commemorativo sui propri canali ufficiali.

