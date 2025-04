Comune di Manfredonia: affidato il servizio di sgombero e custodia degli immobili comunali

Il 14 aprile 2025, il Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia, Lucio Barbaro, ha firmato la determinazione n. 711, affidando a diverse ditte locali il servizio di sgombero, trasporto e custodia degli arredi e delle masserizie presenti negli immobili di proprietà comunale. L’affidamento riguarda un’operazione di sgombero che interesserà quattro unità immobiliari, distribuite in varie zone della città, in base a ordinanze precedentemente emesse.

Le Unità Immobiliari e le Ordinanze di Sgombero

Le unità immobiliari oggetto di sgombero sono dislocate in aree strategiche di Manfredonia, tra cui il mercato ortofrutticolo all’ingrosso, l’area retrostante l’ex CCR Ase di Via tratturo del Carmine, la località Sciale degli Zingari e il Palazzetto dello Sport “Scaloria”. Questi immobili erano stati occupati senza titolo, con conseguenti ordinanze di sgombero emesse dal Comune. Le prime due ordinanze risalgono al 2021 e al 2023, mentre le ultime due sono programmate per il mese di maggio 2024.

Affidamento dei Servizi: Un Procedimento Dettagliato

A seguito di tavoli tecnici convocati dal Comune di Manfredonia con la partecipazione delle forze dell’ordine e degli uffici competenti, sono stati effettuati specifici inviti per la presentazione di preventivi alle ditte specializzate in smontaggio, imballaggio, trasporto e custodia di beni. Le ditte FGM Multiservizi e Daunia Service sono state le uniche a rispondere tempestivamente alle richieste comunali e a presentare offerte competitive.

Le offerte presentate dalle ditte sono state giudicate congrue rispetto alle tariffe di mercato, con importi che variano in base alla tipologia e alle dimensioni degli immobili da sgomberare. In particolare, le somme stanziate per ciascuna fase del servizio sono state le seguenti:

€ 2.750,00 oltre IVA per il trasloco e € 1.050,00 per la custodia per l’immobile al mercato ortofrutticolo;

€ 2.500,00 oltre IVA per il trasloco e € 1.050,00 per la custodia per l’immobile retrostante l’ex CCR Ase;

€ 2.400,00 oltre IVA per il trasloco e € 1.050,00 per la custodia per l’immobile di Loc. Sciale degli Zingari;

€ 2.500,00 oltre IVA per il trasloco e € 1.050,00 per la custodia per il Palazzetto dello Sport.

Gli importi complessivi per il servizio ammontano a circa € 16.409,00, con specifici accertamenti di entrata relativi ai destinatari delle ordinanze di sgombero.

Problemi Improrogabili e Lavori Aggiuntivi

Nel corso delle operazioni di sgombero, si sono verificati imprevisti che hanno richiesto un intervento tempestivo da parte delle ditte incaricate. In particolare, sono stati necessari ulteriori lavori, come il trasporto manuale del mobilio e il montaggio presso le nuove abitazioni degli occupanti, con costi supplementari per le attività extra. Tuttavia, tali imprevisti sono stati affrontati e risolti con il supporto delle stesse ditte, che hanno garantito il completamento delle operazioni entro i tempi previsti.

Le Procedure di Sgombero e le Implicazioni Economiche

L’operazione di sgombero rientra nelle politiche di riqualificazione urbana e gestione del patrimonio comunale di Manfredonia, e i costi relativi saranno sostenuti dai soggetti occupanti. Il Comune si è infatti fatto carico delle procedure di sgombero, mentre le spese aggiuntive, comprese quelle per la custodia degli arredi, saranno recuperate tramite il rimborso da parte degli occupanti degli immobili.

La determinazione del Dirigente ha disposto anche il necessario impegno di spesa per le attività di sgombero, trasloco e custodia, ritenendo che le somme siano congrue e giustificate dal buon andamento delle operazioni. In tal modo, il Comune di Manfredonia si prepara ad affrontare le operazioni con la garanzia di un adeguato controllo amministrativo e finanziario.