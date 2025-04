Da stasera chiusura per lavori del passaggio a livello sulla Foggia-Manfredonia in via Leone XIII

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per lavori di manutenzione straordinaria all’armamentoferroviario nell’ambito della BOT di Bari, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare sul passaggio a livello incorrispondenza del Km.1+000 della linea Foggia–Manfredonia, intersecante con Viale Leone XIII.

Il provvedimento è previsto a partire dalle ore 23:00 di lunedì 28 aprile e sino alle ore 15:00 di martedì 29 aprile.

Durante i lavori sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi d’emergenza con l’utilizzo di una sola corsia.