Foggia, la denuncia di Giuseppe Mainiero: "La strada comunale 17 è un disastro ambientale"

FOGGIA – Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero lancia un appello urgente alla politica e alle autorità locali: “Chiederei la convocazione immediata di un tavolo alla Prefettura per l’ordine pubblico e la sicurezza!”.

Le sue parole, pubblicate sulla rubrica “Se fossi io sindaco”, denunciano una situazione che sta mettendo in pericolo la salute pubblica e l’ambiente di Foggia, a causa degli sversamenti illeciti di rifiuti che da un mese stanno interessando la Strada Comunale 17 (incrocio con la Strada Provinciale 24, località Borgo Arpinova).

Mainiero definisce la situazione come un vero e proprio “disastro ambientale” causato dalle cosiddette “eco mafie”, sottolineando che “questa è la terza volta in un mese che si verificano scarichi impuniti su una strada comunale”.

Sebbene, fortunatamente, in questa occasione i rifiuti non siano stati incendiati, l’inquinamento provocato da questi sversamenti rimane una minaccia per la salute della cittadinanza, poiché spesso i rifiuti vengono bruciati, liberando fumi tossici nell’aria per giorni.

“La zona va messa subito in sicurezza!”, ha dichiarato Mainiero, che ha già contattato la Polizia Locale di Foggia per intervenire.

L’intento è di rimuovere i rifiuti e “caratterizzarli”, cioè individuarne la provenienza per fermare i responsabili di questi atti illeciti.

Nel suo intervento, il consigliere comunale non ha risparmiato una critica diretta all’amministrazione, in particolare a Francesca Episcopo, assessore ai Lavori Pubblici, accusata di “sciatteria” per aver rimosso dal piano triennale dei lavori pubblici proprio la Strada Comunale 17, che ora è inaccessibile sia per i trattori che per le automobili, occupata dai rifiuti.

“Capite quanto costa la vostra sciatteria al territorio?”, ha concluso Mainiero, invitando la giunta comunale a prendere seri provvedimenti prima che la situazione degeneri ulteriormente.

L’appello è ora sulle scrivanie delle autorità competenti: la cittadinanza attende risposte concrete per fermare il degrado e garantire la sicurezza delle strade e dell’ambiente.