La situazione al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano è diventata motivo di crescente preoccupazione per la FLAI CGIL di Foggia, dopo l’ennesima assemblea dei lavoratori e la reiterata sollecitazione dell’annullamento della seconda delibera riguardante la nomina del nuovo direttore, M. Tabacco. La richiesta è stata avanzata nuovamente alla Regione Puglia, che ha risposto con una comunicazione ufficiale del 25 marzo 2025. La nota regionale, protocollo n. 25/2025, ribadisce la persistenza delle criticità legate all’illegittimità della nomina, richiamando quanto già evidenziato nella precedente nota del 20 gennaio 2025. In particolare, la Regione ha sottolineato che tutte le problematiche emerse non sono state risolte e che, di conseguenza, le responsabilità amministrative, civili e penali ricadrebbero esclusivamente sugli organi competenti del Consorzio.

Le preoccupazioni sollevate dalla FLAI, unitamente ad altre associazioni agricole della Capitanata, non sono recenti. Già nel gennaio 2025, la stessa FLAI CGIL aveva chiesto con fermezza le dimissioni dell’attuale Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ritenuto responsabile della gestione inefficace dell’ente e della sua incapacità di far fronte alle problematiche operative ed economiche.

Tra le criticità principali, quella che più di tutte desta allarme è la gestione delle risorse pubbliche, in particolare quelle destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La FLAI CGIL esprime seri dubbi sulla capacità dell’attuale governance di gestire correttamente tali fondi in un contesto già segnato da gravi difficoltà amministrative e gestionali.

L’incertezza sull’effettiva capacità del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano di affrontare le sfide future è stata acuita dalla mancanza di un confronto sindacale costruttivo sulla programmazione delle attività consortili.

Nonostante la proclamazione dello stato di agitazione, che ha segnato un punto di rottura con l’amministrazione, le istanze dei lavoratori sono rimaste inascoltate. In particolare, le preoccupazioni riguardano la tenuta occupazionale, un tema centrale per il futuro dell’ente, che sembra essere stato trascurato nel piano di riorganizzazione proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Un altro punto di forte contrasto riguarda la proposta di creazione di una società in house, prevista dalla Deliberazione n. 314/2023. Secondo la FLAI CGIL, tale società avrebbe dovuto svolgere una serie di funzioni chiave per il Consorzio, tra cui la gestione e la riscossione dei contributi di bonifica, la manutenzione delle opere e degli impianti, e la progettazione di nuove opere pubbliche. Tuttavia, la FLAI ha sempre espresso un giudizio negativo su questa iniziativa, ritenendo che la costituzione della società partecipata non fosse necessaria e che, anzi, fosse destinata a compromettere la stabilità occupazionale e la stessa missione del Consorzio. La gestione diretta di queste funzioni, infatti, sarebbe stata più vantaggiosa, soprattutto in un momento in cui la crisi occupazionale e la mancanza di risorse richiedono soluzioni più prudenti e attenti alla salvaguardia dei posti di lavoro.

Al centro delle preoccupazioni c’è anche il trasferimento della sede operativa del Consorzio da Foggia a Cagnano Varano, una scelta che è stata discussa e approvata con la Deliberazione n. 328/2023. La FLAI CGIL ha sollevato dubbi circa la legittimità di questo spostamento, rilevando che il documento di intenti, già sottoscritto con il Comune di Cagnano Varano prima delle rispettive deliberazioni, non rispetta le procedure previste dalla legge. Inoltre, la presunta gratuità degli immobili messi a disposizione dal Comune sarebbe accompagnata da un impegno oneroso per il Consorzio, che dovrà sostenere i costi per la sistemazione e la messa a norma dei locali, senza una chiara definizione del canone ricognitorio o dei servizi che il Consorzio dovrà garantire al Comune, mettendo ulteriormente a rischio le risorse dell’ente.

La situazione si complica ulteriormente con la mancata erogazione degli incentivi alla progettazione spettanti ai dipendenti, nonostante i lavori siano già stati eseguiti e contabilizzati secondo le normative previste dal codice degli appalti. Questa ulteriore criticità si aggiunge alla totale mancanza di confronto con l’ente riguardo all’avvio della stagione estiva, che comporta l’impiego del personale stagionale, e all’assenza di una discussione sulle problematiche relative al POV (Piano Operativo di Variazione).

In questo contesto, la FLAI CGIL ha deciso di non abbassare la guardia e di mantenere lo stato di agitazione, ribadendo la necessità di un confronto serio e costruttivo con la Regione Puglia, in particolare con l’Assessore all’Agricoltura.