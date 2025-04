Il Foggia pareggia a Picerno e scivola nei playout: sfida contro il Messina, Gentile carica la squadra

Il Foggia non è riuscito a conquistare i tre punti sul campo del Picerno, ottenendo un pareggio che li porta a dover disputare i playout contro il Messina. Nonostante il risultato non sia stato quello sperato, il Foggia mantiene il vantaggio del miglior posizionamento in classifica, ma la lotta per la salvezza si complica. L’allenatore Antonio Gentile, a fine partita, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Foggia TV, sottolineando la necessità di affrontare con la giusta mentalità il prossimo impegno.

“Ci alleneremo al massimo”, ha dichiarato Gentile, con un tono deciso, “Siamo tutti responsabili di questa situazione. Se martedì pensiamo di tornare in campo per prepararci alla gara con il Messina come se fosse una passeggiata, allora è meglio che non partiamo nemmeno”. Le parole del tecnico fanno emergere la consapevolezza della gravità della situazione, ma anche la determinazione a reagire e a lavorare per una salvezza che ora passa obbligatoriamente attraverso i playout.

Il mister ha continuato, indicando che, nonostante il pareggio a Picerno, la squadra ha messo in campo tutto quello che era nelle sue possibilità: “Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, cambiando i calciatori nel momento migliore”, ha spiegato Gentile, evidenziando il fatto che, pur in una situazione difficile, la squadra ha cercato di reagire e di fare del suo meglio. Ora, il Foggia dovrà concentrarsi sulla partita decisiva contro il Messina, con l’obiettivo di mantenere la categoria e chiudere una stagione che si è rivelata più complicata del previsto.

La sfida contro il Messina, che si giocherà nei prossimi giorni, rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro del Foggia, che dovrà affrontarla con il massimo impegno e la consapevolezza che solo un lavoro collettivo e determinato potrà evitare la retrocessione.

Lo riporta tuttoc.com