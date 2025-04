L’abitato di Monte Sant’Angelo, nel Seicento, cominciò ad estendersi lentamente intorno al rione Coppa; successivamente verso il rione Fosso e, nell’Ottocento, verso il rione Carmine e la Via Nuova, fino ad arrivare, nel Novecento, all’espansione regolata dal Piano Regolatore.

Il senso della vita associativa, sul piano economico, a Monte Sant’Angelo e nel Gargano, è sempre stato carente. La famiglia si raccoglieva intorno al focolare domestico, in una rassegnata accettazione delle fatiche e degli stenti che la vita comportava.

La “roba” (un tomolo di terra, una modesta casa, un cavallo o poche capre, qualche paio di lenzuola, una panca, un cassone) rappresentava l’eredità che, dopo anni di lavoro e di eroici risparmi, i contadini lasciavano ai figli.

“Un tozzo di pane non mi manca” era l’espressione tradizionale di molti — la maggioranza — che, dimenticando le difficoltà quotidiane, esprimevano con orgoglio il senso del decoro familiare e la fede nella vita.

Per poterlo affermare bastava avere in serbo la “bettovaglia” per l’inverno: un po’ di grano, olio, patate, frutta secca.

Si aspettava il Natale per lasciarsi inebriare dal pungente odore della pasta fritta, la Pasqua per arricchire di qualche uovo sodo i pasti dei giorni comuni, Santa Maria e Ferragosto per gustare il mellone e il “galluccio”. Le tanto attese castagne d’autunno annunciavano la durezza dell’inverno.

Di questo mondo di ristrettezze, ma anche di speranza e di fede nella vita e in San Michele, si è conservato il retaggio nella gente di Monte Sant’Angelo fino a qualche generazione fa.

Il contadino, se arrivava alla vecchiaia, aveva la schiena curva, né il poco riposo riusciva a raddrizzarla: per tutta la vita prendeva la zappa all’alba per riportare a monte la terra che le acque spingevano a valle, nei piccoli appezzamenti sorretti da muri a secco.

La donna rinsecchiva anzitempo, mettendo toppe, allattando, vagliando il grano, setacciando la farina, affaticandosi sui grossi mastelli del bucato, dopo aver trascorso spesso la metà della notte a impastare farina per il pane.

Nelle famiglie dove il tozzo di pane non mancava, i ragazzi venivano educati a non mangiare il companatico davanti ai compagni più poveri, per non mortificarli.

La parsimonia era da ostentare più che da praticare: all’amico si diceva di aver comprato poche once di carne, anche se magari se n’era acquistato più di mezzo chilo.

Molto di tutto questo è cambiato da allora, ma qualcosa ancora sopravvive.

Monte Sant’Angelo, 28 aprile 2025

Michele Piemontese