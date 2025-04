Lucera e Pietramontecorvino piangono la scomparsa di Mons. Michele Di Ruberto

LUCERA (FOGGIA) – La comunità diocesana di Lucera e Pietramontecorvino si stringe nel dolore per la scomparsa di S.E.R. Mons. Michele Di Ruberto, già Segretario della Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi.

Il Vescovo, insieme al Presbiterio diocesano e al Popolo santo, ha annunciato con commozione il passaggio alla Casa del Padre di questo grande uomo di Chiesa.

La salma di Mons. Di Ruberto, proveniente da Roma, giungerà a Lucera alle ore 14 di lunedì 28 aprile e sarà accolta nella Chiesa San Matteo al Carmine.

Successivamente, alle ore 16:30, si celebreranno le esequie solenni presso la Cattedrale di Lucera, alla presenza di numerosi fedeli, clero e autorità locali.

A seguito della celebrazione in Cattedrale, il feretro proseguirà il suo viaggio verso Pietramontecorvino, paese natale di Mons. Di Ruberto.

Nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Pietramontecorvino, martedì 29 aprile, alle ore 10, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dell’anima del defunto Vescovo, prima della tumulazione nella tomba di famiglia.

La comunità diocesana invita tutti a unirsi nella preghiera di suffragio, rendendo grazie per il servizio generoso e devoto di Mons. Michele Di Ruberto, che ha consacrato la sua vita al servizio della Chiesa e della comunità cristiana.