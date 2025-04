Manfredonia: Avviati i Programmi Socio-Educativi Estivi per i minori nel 2025

Manfredonia, 16 aprile 2025 – Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha avviato le attività socio-educative estive per il 2025, grazie a un finanziamento statale finalizzato al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socio-educativi territoriali. L’iniziativa, che prevede una serie di interventi educativi e ricreativi a favore dei minori, è stata approvata attraverso la determinazione n. 741 del 16 aprile 2025 del Dirigente del Settore III, Matteo Ognissanti. L’intervento legislativo mira a sostenere le famiglie, in particolare quelle con minori a rischio di esclusione sociale, offrendo loro opportunità educative che favoriscano la crescita personale e il benessere. Le attività, che si svolgeranno dal 15 giugno al 30 settembre 2025, potranno essere prolungate fino al 31 dicembre 2025, in linea con le disposizioni ministeriali. Tuttavia, la concessione dei fondi sarà soggetta alla disponibilità delle risorse assegnate, come stabilito dal Decreto Ministeriale che regolerà la distribuzione dei fondi tra i comuni aderenti.

Il programma prevede la realizzazione di una vasta gamma di attività, che spaziano dai laboratori di lettura e teatrali, alle attività sportive e ricreative, da svolgersi in diverse strutture comunali e private. Il Comune ha già provveduto a pubblicare l’Avviso Pubblico, invitando enti pubblici e privati a presentare la propria manifestazione di interesse per l’organizzazione di queste iniziative. Le proposte pervenute verranno selezionate e, successivamente, finanziate, in base alla disponibilità dei fondi. Le risorse economiche, infatti, verranno attribuite in base alla documentazione e all’attività istruttoria degli uffici competenti, con un possibile contributo proporzionale a ciascun progetto approvato. In particolare, il Comune ha previsto il finanziamento per attività che includono oratori, laboratori di lettura e teatro, e attività sportive nelle palestre e spazi pubblici. È prevista anche l’acquisizione di beni e attrezzature per facilitare lo svolgimento delle attività.

Un altro aspetto rilevante è la collaborazione con il Terzo Settore e altre realtà locali, che avranno l’opportunità di integrare le proprie iniziative con quelle attuate direttamente dal Comune, in un’ottica di inclusione sociale e di miglioramento dell’efficacia dei servizi. Questo approccio integrato mira a garantire il massimo beneficio per i minori, in particolare quelli con disabilità o in situazioni di vulnerabilità. Nel rispetto delle normative vigenti, ogni attività sarà realizzata con la massima attenzione alle misure di sicurezza, anche sanitarie, garantendo un ambiente protetto e stimolante per i partecipanti. Le istanze presentate saranno esaminate con la massima attenzione, ma non sussiste alcun obbligo di finanziamento a carico del Comune, se non nei limiti dei fondi ministeriali concessi.

Il Dirigente Matteo Ognissanti ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che non solo contribuisce alla crescita dei bambini e ragazzi, ma offre anche un valido supporto alle famiglie, aiutandole a conciliare vita privata e lavoro. L’approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande è stata effettuata con l’obiettivo di rendere il processo il più semplice ed efficace possibile, garantendo l’inclusività e la qualità educativa delle attività. Il Comune di Manfredonia invita tutte le realtà interessate a partecipare attivamente a questa opportunità, che rappresenta un passo fondamentale per il futuro delle giovani generazioni e per il rafforzamento dei servizi educativi sul territorio.