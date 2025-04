Manfredonia. Il punto di Pino Delle Noci: “monnezza” e “ricchezza”

“monnezza” e “ricchezza”

Il comunicato del Comune di Manfredonia spiega cos’è la tariffa puntuale e come funziona: “Fino ad oggi, la tassa sui rifiuti (TARI) è stata calcolata in base alla superficie dell’immobile e al numero di componenti del nucleo familiare. Con la tariffa puntuale la quota fissa viene calcolata in funzione dei metri quadrati e del numero degli occupanti mentre quella variabile viene calcolata in funzione del secco indifferenziato conferito.”

A questo è seguito il comunicato dell’assessora Rita Valentini che da un lato conferma: “L’obiettivo è premiare chi differenzia correttamente, garantendo sconti sulla TARI a chi produrrà meno indifferenziato”. Non si capisce però quali saranno gli strumenti premianti da adottare.

Allo stesso tempo, l’assessora, si cimenta in una precisazione che da l’idea di ritrattare quanto affermato: “La tariffa puntuale non partirà subito, saranno necessarie ulteriori fasi di confronto politico e tecnico-amministrativo prima dell’adozione definitiva del nuovo sistema.”

Alla fine della favola: La novità che “dovrebbe” aprire la strada alla futura tariffa puntuale,.. aprirà invece la strada a nuovi abbandoni di rifiuti che già sovrastano il nostro territorio.

Sollecitato da comunicati e chiarimenti, viene voglia di chiedere: con quali strumenti si riuscirà a determinare il comportamento dei cittadini nella produzione di rifiuti non differenziati? Con i braccialetti?; frugando nei contenitori di carta, plastica e organico? Sara penalizzato chi produce pannolini e/o pannoloni? Nel condominio come si determinerà la quantità di indifferenziata dei singoli?

L’assessora afferma: “Abbiamo raggiunto il 61,45% di raccolta differenziata,…”. E’ un dato certamente positivo ma è monco di altre informazioni. Ai quei cittadini, ligi al dovere che collaborano e pagano le tasse, si dovrebbe anche raccontare, in modo sintetico, quanti di quel 61,45% di raccolta differenziata, è finita in discarica e quanti hanno prodotto rendita.

Rendita che fino ad oggi, nonostante le modifiche del sistema di raccolta e la collaborazione dei tanti, non si è manifestata con una riduzione sostanziale della TARI. Operazioni queste che alimentano diffidenza e sfiducia dei cittadini.

Se la differenziata non produce reddito, perché non rispetta certi criteri di raccolta, allora bisogna impegnarsi nella ricerca di strumenti utili al perfezionamento della selezione. Non sarà certamente il nuovo metodo della “tariffa puntuale” a risolvere il problema; se esiste.

La “tariffa puntuale” sarà percepita come un nuovo espediente per aumentare le tasse a coloro che già le pagano.

Spesso nei comunicati si legge la parole “equa”. L’equità si raggiunge scovando e colpendo gli evasori.

Per concludere, è opportuno precisare che i fondi PNRR, non sono un omaggio dell’Europa ma una tassa da pagare. Se i soldi sono spesi male, così come sta succedendo in diverse parti d’Italia, si lascia il bubbone alle future generazioni.

Pino Delle Noci