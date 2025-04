Pegaso Security S.p.A. in Crisi: L’Appello del SAVIP per la Tutela dei Lavoratori

Il sindacato SAVIP, che da circa un anno e mezzo segue da vicino la situazione di Pegaso Security S.p.A., ha lanciato un durissimo monito riguardo la gestione dell’azienda da parte del suo Amministratore Unico, Carlo De Nigris. In un dettagliato resoconto, il sindacato denuncia le modalità con cui l’azienda ha affrontato un caotico e fallimentare ciclo di acquisti, affitti e cessioni di rami d’azienda, un processo che ha portato alla crisi economica e finanziaria in cui versa oggi Pegaso Security.

Secondo il SAVIP, con l’apertura ufficiale della crisi, l’azienda ha presentato un piano che prevede un taglio del 20% sulle spettanze dei lavoratori, già ridotte e ritardate. Un colpo severo per il personale che, nonostante le difficoltà economiche dell’azienda, non ha visto rispettati i propri diritti lavorativi, in un contesto di crescente precarietà.

Nel documento relativo alla crisi aziendale, l’Amministratore Carlo De Nigris ha identificato numerosi soggetti e professionisti come i responsabili del fallimento della sua “strategia commerciale”, evitando tuttavia di assumersi qualsiasi responsabilità diretta per la situazione disastrosa che ha generato. Una posizione che, secondo il sindacato, appare tanto distante dalla realtà quanto dalla necessità di una gestione trasparente e responsabile.

Il contrasto tra le difficoltà interne all’azienda e le dichiarazioni pubbliche di De Nigris è ancora più evidente. Mentre i dipendenti lottano con stipendi non pagati e servizi sempre più precari, De Nigris continua a sognare pubblicamente espansioni a Dubai, alimentando fantasie su investimenti milionari, senza però chiarire da dove provengano queste risorse. Un comportamento che, secondo il SAVIP, suscita non poche preoccupazioni sul piano della trasparenza e dell’etica aziendale.

A peggiorare la situazione, il sindacato sottolinea la complicità di una rete di società create da De Nigris che, nonostante le numerose denunce, è stata finora protetta da una sorta di “copertura invisibile” che ha evitato un intervento concreto delle autorità competenti. Il SAVIP afferma che per troppo tempo il sistema di vigilanza ha ignorato gli allarmi riguardo alla gestione di Pegaso Security, lasciando l’Amministratore Unico agire senza alcuna azione ispettiva significativa.

Un cambiamento, tuttavia, sembra in arrivo. A seguito delle denunce del SAVIP, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha recentemente revocato il rating di legalità alla Pegaso Security S.p.A., un segnale importante che potrebbe aprire la strada ad un maggiore controllo delle operazioni aziendali. La Prefettura di Bari, su sollecitazione del sindacato e della FILCAMS CGIL della BAT, ha inoltre avviato una serie di accertamenti, coinvolgendo la Questura e l’Ispettorato del Lavoro per fare luce sulla vicenda.

In questo contesto, il SAVIP ha lanciato un appello a tutte le forze sociali, sindacali e istituzionali, chiedendo una risposta unitaria e urgente per tutelare i diritti dei lavoratori. L’invito è rivolto a chiunque, compresi i media, voglia unirsi nella difesa degli interessi morali ed economici dei dipendenti di Pegaso Security, non solo a Bari ma in tutta Italia, dove la crisi rischia di colpire un numero sempre maggiore di lavoratori.

“Il sindacato SAVIP si offre come punto di riferimento per coloro che, senza pregiudizi e con spirito di collaborazione, vogliono lottare per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e della giustizia sociale. L’invito a rispondere prontamente all’appello è forte: il futuro dei lavoratori di Pegaso Security dipende da una risposta collettiva e concreta”, dice nella nota stampa Vincenzo del Vicario, Segretario Nazionale SAVIP.