San Marco in Lamis, i volontari della SM27 in prima linea ai funerali del Papa Ph Protezione Civile SOS - SM27

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Anche San Marco in Lamis ha dato il suo contributo in occasione dei funerali del Papa.

I volontari dell’Associazione di Protezione Civile SM27 hanno infatti prestato servizio a Roma, offrendo supporto e assistenza ai pellegrini accorsi in massa a Piazza San Pietro per l’ultimo saluto al Santo Padre.

Attivati dall’Unità di Crisi Nazionale, Matteo D’Alessandro e Luigi Tricarico si sono messi a disposizione della struttura regionale e nazionale FIR-CB S.E.R. (Servizio Emergenza Radio).

La loro missione è iniziata martedì 22 aprile e si è conclusa sabato 26 aprile 2025, al termine delle esequie papali.

Durante i giorni di permanenza nella Capitale, i due volontari sammarchesi hanno svolto attività di supporto logistico, informazione e assistenza ai numerosi fedeli provenienti da tutto il mondo.

Un impegno prezioso, che testimonia ancora una volta la dedizione e la professionalità dell’Associazione SM27, sempre pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza e nei grandi eventi nazionali.