MONREALE (PALERMO) – È Salvatore Calvaruso, 19 anni, uno dei presunti autori della sparatoria che nella notte tra domenica e lunedì ha sconvolto Monreale, costata la vita a tre giovani: Salvatore Turdo (24 anni), Massimo Pirozzo (25) e Andrea Miceli (26).

Il giovane, originario del quartiere Zen di Palermo, è stato fermato dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Palermo con l’accusa di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.

Durante l’interrogatorio, Calvaruso ha confessato: “Sono stato io”, hanno riferito gli inquirenti. Una confessione che trova riscontro anche nei filmati di videosorveglianza e nelle testimonianze raccolte sul luogo dell’agguato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Calvaruso faceva parte di un gruppo di palermitani arrivato a Monreale per un regolamento di conti con alcuni ragazzi del posto.

Dopo una lite, ha estratto l’arma e aperto il fuoco sulla folla, svuotando l’intero caricatore.

Sull’asfalto, i militari hanno rinvenuto 18 bossoli di due pistole diverse, a conferma della partecipazione di almeno un altro complice, anch’esso interrogato nelle ultime ore.

La dinamica della sparatoria si è consumata davanti al locale “365”, tra via Benedetto d’Acquisto e piazza Duomo, in pieno centro.

Le vittime, tutte incensurate, si trovavano lì per trascorrere la serata.

Tra loro, Andrea Miceli si sarebbe distinto per coraggio: secondo quanto emerso, il 26enne ha prima messo in salvo la fidanzata chiudendola in auto, poi ha cercato di difendere il cugino Salvatore Turdo.

Entrambi sono stati raggiunti dai colpi di pistola: Turdo è morto sul colpo, mentre Miceli si è spento poche ore dopo all’ospedale Civico di Palermo.

Il quadro indiziario contro Calvaruso è considerato solido: oltre alla confessione e ai filmati, un amico ha riferito agli inquirenti che il giovane si era presentato da lui poco dopo i fatti, confessando di “aver fatto un macello” e chiedendogli di denunciare il furto del proprio motorino, probabilmente per coprire la fuga.

Il fermo di Calvaruso è stato disposto dalla Procura di Palermo, che ha sottolineato il pericolo di fuga del 19enne.

Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e chiarire ogni dettaglio della strage che ha sconvolto Monreale.

