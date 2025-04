Strage di Monreale, 19enne confessa e poi tace davanti al pm: dichiarazioni inutilizzabili

di Redazione

(Fonte: Fanpage.it, a cura di Antonio Palma)

Un rimprovero sulla velocità in motorino, una lite degenerata in tragedia: è questo il drammatico scenario che emerge dalle prime ricostruzioni della strage di Monreale (Palermo), dove tre giovani hanno perso la vita nella notte tra sabato e domenica, durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. In carcere è finito Salvatore Calvaruso, 19 anni, palermitano residente allo Zen, fermato con l’accusa di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.

Il giovane, interrogato per ore dai carabinieri, avrebbe inizialmente confessato spontaneamente di aver esploso i colpi mortali, salvo poi avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio formale davanti al magistrato. Un comportamento che, per la normativa vigente, rende al momento inutilizzabili le sue prime dichiarazioni.

Una lite per futili motivi sfocia in una carneficina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori — riferisce Fanpage.it — tutto sarebbe nato da un alterco per futili motivi: un commento sulla guida imprudente di alcuni ragazzi in motorino (“Ma come cavolo guidate? Andate più piano che qui è pieno di gente”), che avrebbe acceso gli animi in piazza. Ne è scaturita una violenta rissa, con lanci di sedie, tavolini e bottiglie, seguita da una fuga generale. Poco dopo, attorno all’una e trenta di notte, la situazione è precipitata: numerosi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi, seminando il terrore tra la folla.

A terra sono rimasti senza vita Massimo Pirozzo, 26 anni, Salvatore Turdo, 23, e Andrea Miceli, 25. Due altre persone, tra cui un minorenne di 16 anni, sono rimaste ferite e si trovano ricoverate all’ospedale Civico di Palermo.

Le prime evidenze raccolte sul posto indicano l’esplosione di circa una ventina di colpi, particolare che fa ipotizzare l’utilizzo di più armi e il coinvolgimento di più di un assalitore.

Il fermo di Salvatore Calvaruso

Dopo la strage, Calvaruso si è presentato dai carabinieri denunciando il presunto furto del suo scooter, che le forze dell’ordine stavano già cercando nell’ambito delle indagini. Una mossa che ha insospettito gli inquirenti. Gli elementi raccolti hanno portato al suo fermo come indiziato di delitto, disposto dalla Procura di Palermo.

Nel corso dell’interrogatorio, il 19enne avrebbe inizialmente negato ogni responsabilità, per poi ammettere, in modo spontaneo, di aver sparato. Tuttavia, durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero, si è chiuso nel silenzio, scegliendo di non rispondere. Di conseguenza, le sue dichiarazioni rese senza l’assistenza del difensore risultano oggi non utilizzabili nel procedimento a suo carico.

In attesa della convalida del fermo da parte del Gip, Calvaruso è stato trasferito nel carcere palermitano Pagliarelli, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

La caccia ai complici

Le indagini proseguono serrate per chiarire il coinvolgimento di altri soggetti nella rissa e nella successiva sparatoria. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto sopraggiungere in piazza un gruppo di cinque ragazzi a bordo di tre motorini, che avrebbero assunto atteggiamenti provocatori davanti a un pub affollato.

“Facevano i gradassi”, ha riferito un testimone ai microfoni di AdnKronos. Poi il caos: “Sedie che volavano, gente che gridava, ragazzine che piangevano terrorizzate. Poi gli spari, sembravano fuochi d’artificio. È stato orribile”.

Gli inquirenti stanno analizzando numerosi filmati di videosorveglianza installati nella zona per risalire agli altri partecipanti. L’ipotesi più accreditata è che siano state almeno due le persone ad aprire il fuoco, utilizzando due armi distinte.

Il clima a Monreale

La città di Monreale, famosa nel mondo per il suo Duomo patrimonio dell’umanità UNESCO, è ancora sotto shock. I festeggiamenti religiosi si sono trasformati in una notte di sangue. La comunità, attonita, si interroga su come un banale scambio di battute tra ragazzi possa essersi trasformato in una tragedia di simili proporzioni.

Intanto, il sindaco e le autorità locali hanno espresso profondo cordoglio per le vittime e hanno chiesto giustizia e sicurezza, in una città che vuole poter vivere i propri momenti di festa senza paura.

Le indagini proseguono senza sosta per assicurare alla giustizia tutti i responsabili della strage.