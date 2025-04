Roma, 28 aprile 2025 – Si intensifica l’attesa in Vaticano per la comunicazione della data ufficiale d’inizio del Conclave che porterà all’elezione del successore di Papa Francesco. La decisione definitiva è prevista entro oggi, al termine della quinta congregazione generale dei cardinali. Intanto, migliaia di fedeli continuano ad affluire a Roma per rendere omaggio al Pontefice scomparso, sia durante le celebrazioni del Giubileo degli adolescenti in San Pietro sia in visita alla sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore, deponendo rose e affidando preghiere.

Secondo quanto stabilito dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis – il testo liturgico che disciplina i riti e le procedure successive alla morte di un Papa – il Conclave deve iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. Applicando questa norma, l’inizio è ipotizzabile tra il 5 e il 10 maggio, oppure tra il 6 e l’11 maggio se si considera il giorno successivo alla morte come riferimento. Un dettaglio tecnico, questo, che sarà chiarito nel corso della giornata.

La settimana attuale è scandita dalle sessioni mattutine delle congregazioni generali, che si tengono alle ore 9, e dalle celebrazioni pomeridiane delle messe dei “novendiali” nella Basilica Vaticana alle 17. Il ciclo dei nove giorni di suffragio, avviato con la solenne messa esequiale presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re in Piazza San Pietro, si concluderà domenica 4 maggio. A quel punto, sarà possibile procedere all’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina e al tradizionale comando “extra omnes”, che segna l’inizio ufficiale del Conclave.

Sono 135 i cardinali elettori attesi a Roma, numero che si ridurrà a 134 a causa dell’assenza per motivi di salute del cardinale spagnolo Antonio Cañizares Llovera, già arcivescovo di Valencia. L’incontro tra i porporati, molti dei quali si confronteranno di persona per la prima volta, sarà cruciale per delineare strategie e orientamenti in vista della scelta del nuovo Pontefice. Nonostante il diritto di voto sia riservato ai soli cardinali sotto gli 80 anni, i colleghi più anziani manterranno un ruolo influente nella fase preparatoria, in virtù della loro esperienza e del loro prestigio.

Tra i cosiddetti “grandi elettori” figura senza dubbio il 91enne cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Resta da valutare quale peso potranno esercitare figure come i cardinali italiani Camillo Ruini e Angelo Bagnasco, entrambi ex presidenti della CEI, così come alcuni autorevoli esponenti stranieri che, pur non prendendo parte al voto, sono capaci di orientare consensi. Tra questi si annoverano il cardinale Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston e figura di punta nella lotta contro gli abusi nella Chiesa; il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, raffinato teologo ed ex allievo di Joseph Ratzinger; e il cardinale Marc Ouellet, canadese, ex prefetto della Congregazione per i Vescovi e voce autorevole in America Latina.

In un momento tanto delicato per la Chiesa cattolica, la scelta del successore di Papa Francesco si preannuncia densa di significati. Il prossimo Pontefice sarà chiamato a raccogliere l’eredità di un pontificato segnato da riforme, apertura al dialogo e attenzione ai temi sociali, ma anche da sfide epocali come la gestione degli abusi e la necessità di una rinnovata credibilità istituzionale.

I cardinali, raccolti nella riservatezza più assoluta della Sistina, risponderanno soltanto alla propria coscienza e – secondo la visione cattolica – all’ispirazione dello Spirito Santo. Solo dopo giornate di discernimento, preghiera e votazioni potrà salire il famoso “Habemus Papam” dal balcone centrale di San Pietro, annunciando al mondo il nome del nuovo Vescovo di Roma.

