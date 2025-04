Da giorni si fanno i nomi di chi potrebbe salire al soglio pontificio. Da oggi chiude la Cappella Sistina ai visitatori per prepararla alle votazioni ph agenzia dire

ROMA – Con l’addio a Papa Francesco e l’inizio dei novendiali, il cammino verso il Conclave entra nel vivo.

Sebbene la data ufficiale non sia ancora stata fissata, secondo le norme vaticane il Conclave si apre tra il 15° e il 20° giorno dalla morte del Pontefice.

Il voto per il nuovo Papa potrebbe quindi avvenire tra il 6 e il 10 maggio.

Intanto, dal 28 aprile la Cappella Sistina sarà chiusa ai visitatori per preparare il luogo dove si svolgeranno le votazioni. I Musei Vaticani resteranno invece aperti.

Saranno 135 i cardinali chiamati a eleggere il successore di Francesco, 108 dei quali creati proprio da lui. Durante il Conclave alloggeranno nella Casa di Santa Marta, in Vaticano.

Come funziona il Conclave

Il termine “Conclave” viene dal latino cum clave (“chiuso a chiave”), un riferimento alla tradizione nata nel 1270 a Viterbo, quando i cardinali furono materialmente chiusi a chiave per accelerare l’elezione papale.

Le procedure iniziano con una Messa solenne, la Pro Eligendo Romano Pontefice, celebrata nella Basilica di San Pietro.

Poi, i cardinali si riuniscono nella Cappella Sistina. Dopo l’invito “Extra Omnes” (“Fuori tutti”), pronunciato dal maestro delle celebrazioni liturgiche, i cardinali rimangono soli per il giuramento e l’inizio delle votazioni, sotto l’affresco del Giudizio Universale di Michelangelo.

Ogni giorno sono previste quattro votazioni, due al mattino e due al pomeriggio. Ciascun scrutinio prevede la nomina di scrutatori, revisori e incaricati per raccogliere eventuali voti di cardinali malati.

Le schede recano la formula latina Eligo in Summum Pontificem, seguita dal nome del prescelto.

La fumata che sale dal comignolo della Sistina comunica l’esito: nera se il voto non è risolutivo, bianca se è stato eletto il nuovo Papa. Servono almeno i due terzi dei voti per eleggere il Pontefice. Se dopo 33 votazioni non si raggiunge un nome, si passa al ballottaggio finale tra i due candidati più votati.

L’annuncio: Habemus Papam

Una volta eletto, il nuovo Papa accetta formalmente l’incarico, sceglie il nome pontificale e si reca nella cosiddetta “stanza delle lacrime” per indossare la veste bianca.

Poi si presenta ai cardinali elettori e, infine, ai fedeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, quando il cardinale protodiacono annuncia al mondo: Habemus Papam.

I possibili successori

In queste ore si moltiplicano le indiscrezioni sui possibili successori di Papa Francesco.

Tra i più citati, tre italiani: il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana; Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini; e Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano.

Tra i papabili stranieri spiccano il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, il francese Jean-Marc Aveline, il congolese Fridolin Ambongo Besungu, l’ungherese Peter Erdo, lo svedese Anders Arborelius, lo statunitense Joseph Tobin e lo spagnolo Juan José Omella.

Come da tradizione si ripete il vecchio adagio: “Chi entra Papa, esce cardinale”.

Ma l’attenzione resta altissima: il prossimo Conclave potrebbe segnare una svolta importante nella storia della Chiesa cattolica.

