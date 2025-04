A Vieste, la recente alienazione di due spazi commerciali nel centro storico ha sollevato un acceso dibattito politico e pubblico. Con una delibera del Consiglio comunale del 29 dicembre 2023, l’amministrazione comunale ha approvato un piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari che ha incluso la vendita di alcuni locali commerciali di proprietà del Comune. Tra questi, due spazi in Vico San Michele, adiacenti tra loro, sono stati aggiudicati definitivamente nel mese di aprile 2024, suscitando polemiche in città. Il piano di alienazione era stato avviato con un bando pubblico nel 2014, e i due locali in questione erano stati messi all’asta con un valore complessivo di 366mila euro. Le offerte per i due lotti sono pervenute nel dicembre 2024, ma a sorpresa sono state presentate unicamente dalla società GMG, una giovane impresa di commercio al dettaglio con sede a Vieste, fondata pochi mesi prima della partecipazione alla gara. La società GMG, infatti, è di proprietà dei fratelli Gianpiero Pio Desimio e Matteo Desimio, rispettivamente titolari al 50% della stessa.

Nonostante la presenza di altri locali oggetto della gara, i due lotti in questione sono stati ritenuti aggiudicabili alla GMG, con un’assegnazione definitiva datata 16 aprile 2024. A suscitare scalpore, però, è il fatto che Gianpiero Pio Desimio, uno dei due titolari della GMG, è anche il fratello dell’assessore di Vieste, Gaetano Pio Desimio, che detiene le deleghe alle Attività Produttive, al Centro Storico e allo Sport. La vicenda ha sollevato immediatamente forti critiche da parte delle forze di opposizione. Mariateresa Bevilacqua (Noi Moderati), Giuseppe Caruso (Alternativa Popolare) e Luigi Demaria (Fratelli d’Italia) hanno messo in dubbio la trasparenza dell’intera operazione, chiedendo un esame da parte delle autorità competenti. In particolare, i tre esponenti politici hanno evidenziato il legame stretto tra l’assessore e i due fratelli Desimio, notando che, oltre a possedere una nuova attività commerciale, gli stessi sono comproprietari di diversi altri immobili nel centro storico, tra cui alcuni situati nelle vicinanze degli stessi locali acquistati.

Secondo l’opposizione, l’assessore Desimio sarebbe stato direttamente coinvolto nella discussione e nella votazione della delibera che ha approvato la vendita, nonostante l’articolo 78 del TUOEL stabilisca che gli amministratori comunali debbano astenersi dal partecipare a decisioni che riguardano gli interessi propri o dei loro familiari. Inoltre, viene sollevato il sospetto che la vicinanza tra l’assessore e i fratelli Desimio possa compromettere l’imparzialità del processo di gara. D’altra parte, l’assessore Gaetano Pio Desimio ha risposto alle accuse difendendo la trasparenza dell’operazione. In un’intervista, Desimio ha sottolineato che la gara è stata pubblicata correttamente sul sito del Comune, e ha ribadito che il bando era aperto a tutti, non escludendo nessuna parte della comunità. Inoltre, ha fatto notare che i suoi fratelli avevano già una realtà commerciale consolidata nel centro storico di Vieste, e che l’acquisto dei locali era un passo naturale per ampliare la loro attività, in linea con gli obiettivi economici della città. “Una polemica che lascia il tempo che trova”, ha commentato l’assessore, ritenendo che non vi siano anomalie da segnalare.

L’intera vicenda continua a dividere l’opinione pubblica a Vieste. Mentre alcuni ritengono che l’operazione sia stata condotta con piena trasparenza, altri sollevano preoccupazioni circa l’opportunità di un coinvolgimento diretto di un membro dell’amministrazione in una decisione che ha interessato i suoi familiari. La questione ha messo in luce anche i limiti della normativa sugli enti locali riguardo alle situazioni di conflitto d’interesse, sollevando interrogativi sul modo in cui le amministrazioni comunali gestiscono le alienazioni immobiliari. Il futuro della vicenda potrebbe dipendere dall’intervento delle autorità competenti, a partire dalla Prefettura, che potrebbe decidere di avviare un’inchiesta per verificare la legittimità dell’intera operazione e la conformità alle normative sugli atti amministrativi.

