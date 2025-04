Turi (BA), 29 aprile 2025 – Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Turi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Nicola D’Onghia, indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione al tragico incidente avvenuto lo scorso 2 aprile 2025, nelle campagne di Turi, in cui ha perso la vita la 32enne Fabiana Chiarappa.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’articolata attività investigativa condotta dai militari dell’Arma sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria.

Le indagini e i rilievi tecnici

L’attività investigativa, ancora in corso, si è concentrata sull’acquisizione di immagini e dati provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona del sinistro. Un lavoro meticoloso che ha permesso di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto e individuare i mezzi coinvolti.

Parallelamente, sono stati effettuati accertamenti tecnici di natura medico-legale – condotti in contraddittorio tra le parti – e rilievi sui veicoli e sull’area dell’incidente, eseguiti sia dal consulente tecnico nominato dalla Procura sia dalla Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri. In particolare, gli inquirenti hanno riscontrato la presenza di tracce ematiche sul mezzo condotto dall’indagato, che, secondo quanto emerso, risulterebbero riconducibili alla vittima.

A completare il quadro probatorio, vi sono le dichiarazioni raccolte da persone informate sui fatti e l’interrogatorio dello stesso indagato.

Le misure cautelari

Secondo quanto comunicato dalla Procura, la misura cautelare è stata adottata per evitare possibili inquinamenti delle prove e il rischio di reiterazione del reato. Due elementi che, allo stato, giustificano il provvedimento restrittivo adottato dal Tribunale di Bari.

È importante sottolineare – come ricordato dalla stessa autorità giudiziaria – che l’indagato non può essere considerato colpevole dei reati contestati. Non è ancora intervenuta alcuna sentenza definitiva di condanna e le indagini preliminari sono tuttora in corso. La presunzione di innocenza resta dunque intatta, così come previsto dalla normativa vigente.

Una tragedia che ha scosso la comunità

Il drammatico incidente avvenuto la sera del 2 aprile, poco dopo le ore 20:30, ha profondamente colpito la comunità di Turi e l’intera provincia barese.