MANFREDONIA – Domenica scorsa, allo Stadio Miramare, il match tra Manfredonia e Brindisi è iniziato con una pagina triste che nulla ha a che fare con i valori dello sport. Durante il minuto di silenzio indetto in memoria di Papa Francesco, una parte della tifoseria sipontina si è resa protagonista di cori e insulti che hanno turbato il raccoglimento e indignato presenti e istituzioni. Un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca e ha subito suscitato la reazione della società biancoceleste, che ha diffuso una nota ufficiale per condannare l’accaduto in modo netto e inequivocabile.

“Il Manfredonia Calcio 1932 prende le distanze e condanna il comportamento irriguardoso di una parte della tifoseria”, si legge nel comunicato stampa diffuso nella serata di lunedì 28 aprile. L’episodio, oltre a rappresentare una grave mancanza di rispetto nei confronti della figura del Pontefice, ha comportato l’ennesima sanzione economica per la società: una multa da 2.000 euro, che porta a 34.000 euro il totale delle ammende subite in questa stagione sportiva.

Un conto salato, non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista dell’immagine. La società ha parlato apertamente di “sfregio al rispetto delle regole e delle persone”, sottolineando come tali comportamenti ledano non solo la dignità del club, ma anche quella dell’intero movimento sportivo locale e della comunità cittadina.

Un danno all’intero progetto sociale e sportivo

Il Manfredonia Calcio non è soltanto una squadra di calcio: negli ultimi anni, la dirigenza ha avviato un progetto ambizioso che intreccia sport, valori educativi e partecipazione sociale. Un progetto che vuole essere espressione di un territorio, la Capitanata, troppo spesso dimenticato e marginalizzato.

Per questo motivo, nella nota ufficiale si ribadisce con forza che “comportamenti reiterati come quelli visti domenica sono in antitesi con i sani principi dello sport” e con i valori “sociali e culturali che rappresentano il cuore del progetto Manfredonia Calcio per la comunità sipontina ed il territorio”.

Il club si è detto determinato a portare avanti un percorso fondato sul rispetto, sull’inclusione e sulla cultura della legalità. Valori che, secondo quanto dichiarato, continueranno a essere la condizione fondamentale su cui costruire una società sportiva moderna, trasparente e capace di dare lustro alla città di Manfredonia e alla storia del club, fondato nel lontano 1932.

Tolleranza zero per chi danneggia il club

Il messaggio lanciato dalla società è chiaro: non sarà più tollerata nessuna forma di comportamento che metta a rischio il progetto sportivo e sociale in corso. Anzi, chi agirà “secondo scellerate ed isolate logiche che nulla hanno a che fare con il vero amore e la passione per il Manfredonia Calcio” sarà messo ai margini.

Non è la prima volta, infatti, che una parte della tifoseria si rende protagonista di comportamenti sanzionabili. Le multe accumulate nel corso della stagione ne sono una prova tangibile, e il malcontento tra i vertici societari è ormai palese. In un campionato dove ogni risorsa conta, perdere fondi a causa di atteggiamenti irresponsabili significa danneggiare concretamente la squadra e i suoi obiettivi.

La sfida è anche culturale

L’episodio di domenica chiama in causa non solo il mondo dello sport, ma anche quello civile e istituzionale. Perché, come evidenziato dalla società, la sfida non è solo calcistica, ma anche culturale. Occorre costruire una comunità che sappia vivere lo sport come occasione di crescita, rispetto e appartenenza positiva.

Ecco allora che il Manfredonia Calcio rinnova il suo impegno: educare attraverso il calcio, promuovere comportamenti virtuosi, coinvolgere i giovani, costruire relazioni sane tra società, tifoseria e territorio. Un percorso non facile, ma necessario, per trasformare gli stadi in luoghi di aggregazione vera e di orgoglio cittadino.

Il club invita infine i tifosi veri, quelli che amano la maglia e la città, a prendere posizione contro chi con i suoi gesti offende tutto ciò che il calcio dovrebbe rappresentare. Perché difendere i colori del Manfredonia significa prima di tutto difendere i valori su cui si fonda il vivere civile.