“Ci sono mamme”. A Lucera un evento speciale per mamme e bambini al Cantiere delle Arti

LUCERA – La primavera del Cantiere delle Arti di Lucera continua a fiorire con nuovi appuntamenti culturali, e questa volta lo fa con un evento dedicato interamente a mamme e figli. Sabato 3 maggio 2025, lo spazio culturale Mechanè – Cantiere delle Arti, diretto artisticamente da Simona Ianigro, ospiterà “Ci sono mamme”, spettacolo-laboratorio ispirato all’omonimo libro di Donatella Romanelli, con illustrazioni di Viola Gesmundo (Matilda Editrice).

Lo spettacolo, caratterizzato da una narrazione musicata dolce e coinvolgente, esplora in modo poetico e simbolico il mondo della maternità, soffermandosi sulle sfide, i cambiamenti e le emozioni che accompagnano questo straordinario viaggio. L’adattamento musicale è firmato da Elena “Elfetto” De Bellis.

Al termine della performance, le partecipanti potranno prendere parte a un laboratorio creativo mamma-bambino/a, pensato come un momento di condivisione artistica e affettiva, in cui ciascuna coppia potrà realizzare una piccola opera insieme.

L’appuntamento è per sabato 3 maggio presso lo Spazio Mechanè in via Bovio 40, Lucera. L’ingresso è previsto alle ore 17.30, con inizio dello spettacolo alle ore 18.00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380 1535327 (anche via WhatsApp).