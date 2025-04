Foggia, studenti in piazza contro la violenza di genere: "Serve un cambiamento culturale"

FOGGIA – Lunedì 28 aprile, piazza Umberto Giordano ha ospitato una manifestazione spontanea promossa da studenti e studentesse delle scuole superiori del territorio, uniti per denunciare con forza il fenomeno dei femminicidi e riflettere sul problema sistemico della violenza di genere nella società contemporanea.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose realtà locali e ha attirato l’attenzione dei passanti grazie a un susseguirsi di interventi, discorsi e cori. L’obiettivo principale: sensibilizzare l’opinione pubblica e dare voce alle nuove generazioni, che chiedono un cambio di passo sul piano culturale ed educativo.

Ad aprire l’evento è stata la studentessa Miryam Pellegrino, con un discorso toccante e deciso: “Chiediamo educazione sessuo-affettiva a partire dalla tenera età, ma questo non esclude che la vogliamo anche per le generazioni passate.”

A seguire, l’intervento dello studente Samuele Delli Carri ha ribadito l’urgenza di un impegno collettivo: “Oggi vogliamo dare uno scossone culturale e far riflettere la città su questa emergenza. Agiamo, o ci saremo condannati a morte nel nostro quieto vivere.”

Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche altri studenti e docenti, sottolineando come la lotta alla violenza di genere debba partire dalla scuola e coinvolgere l’intera comunità. Un evento che ha lasciato il segno, testimonianza di una generazione che non resta in silenzio e chiede giustizia, consapevolezza e rispetto.