"CUR IN CAMPO"

Francesco Totti torna in campo! Il 6 giugno sarà a Foggia - fonte image fb

Francesco Totti, indimenticabile capitano della Roma e simbolo intramontabile del calcio italiano, si prepara a indossare nuovamente gli scarpini.

Il prossimo 6 giugno, infatti, tornerà sul terreno di gioco allo stadio Pino Zaccheria di Foggia in occasione della terza edizione di “CUR in Campo”, evento che unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di associazioni benefiche.

L’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso Totti tramite un video diffuso sui suoi canali social, nel quale ha invitato i suoi fan a non mancare all’appuntamento, ribadendo il valore dell’iniziativa. La partecipazione dell’ex numero 10 della Roma aggiunge prestigio a una manifestazione che, negli anni, ha saputo attirare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori grazie alla presenza di grandi nomi del calcio italiano.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, debutta quest’anno a Foggia dopo i successi delle precedenti edizioni svoltesi a Frosinone. Oltre a Totti, scenderanno in campo anche altri ex campioni del calibro di Marco Amelia, Fabio Quagliarella e Stefano Fiore. L’evento offrirà inoltre a tifosi e appassionati un’opportunità unica: vivere l’emozione di condividere il campo con le proprie leggende calcistiche.

Attraverso un’asta online, sarà possibile aggiudicarsi un posto tra i titolari delle due squadre che si affronteranno in una partita all’insegna dell’inclusione e della beneficenza. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere progetti e realtà attive nel sociale, operanti soprattutto nel territorio locale.

Oltre alla possibilità di scendere in campo, i fan potranno assistere alla partita acquistando i biglietti attraverso i canali ufficiali. Sono disponibili anche pacchetti speciali che includono incontri esclusivi con i protagonisti dell’evento, per un’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20:00 allo Stadio Zaccheria, che per una sera si trasformerà nel palcoscenico di una festa dello sport e della solidarietà. “CUR in Campo” si conferma così un progetto capace di unire spettacolo, passione e impegno sociale, nel segno di un calcio che sa ancora emozionare e fare del bene.