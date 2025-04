"Il Bari gioca a Cerignola per un anno": panico tra i tifosi, ma è solo uno scherzo con l'IA!

Rosaria Rollo agita il cuore dei tifosi baresi con una fake news (ben confezionata) targata Canale 5: lo Stadio San Nicola “chiuso per film”, la squadra trasloca… a Cerignola!

BARI – “Non è possibile, non può essere vero!” è stata forse la frase più pronunciata ieri mattina tra le strade e i vicoli del capoluogo pugliese, dove si respira calcio 365 giorni l’anno. Il motivo? Una clamorosa notizia diffusa da Rosaria Rollo, nuova inviata di Canale 5, che ha letteralmente fatto saltare i nervi – e poi ridere di gusto – i tifosi del Bari.

Con la scusa di una breaking news, l’inviata ha annunciato che Aurelio De Laurentiis, patron del club, avrebbe comunicato l’indisponibilità dello Stadio San Nicola per un intero anno. Il motivo? Niente di meno che… la trasformazione dell’impianto in un gigantesco set cinematografico per le riprese di un kolossal hollywoodiano. Il destino della squadra, dunque, sarebbe stato quello di trasferirsi per tutte le partite casalinghe… allo Stadio Monterisi di Cerignola.

Apriti cielo.

In pochi minuti, il panico si è diffuso tra i supporter biancorossi come una valanga in discesa. C’era chi si disperava, chi già si immaginava ore di trasferta in macchina per una partita “in casa”, e chi invocava addirittura proteste cittadine. Qualcuno ha accusato De Laurentiis di “pensare più ai film che alla promozione”, altri sono corsi sui social a verificare fonti e smentite. Ma la notizia era troppo ben confezionata per non sembrare plausibile: IA, video deepfake, finta conferenza stampa… un lavoro da Oscar (altro che kolossal)!

Uno scherzo ben riuscito… in stile pugliese

Lo scherzo faceva parte di un servizio realizzato da Mediaset Infinity per Canale 5, che ha messo alla prova il livello di credulità – e di attaccamento viscerale – della tifoseria barese. E il risultato? Esilarante. Dopo un primo momento di sgomento collettivo, il sipario è stato alzato e lo scherzo rivelato: nessun trasloco, nessun set, e soprattutto nessun addio al San Nicola.

“Ci avete fatto venire un infarto!” ha detto ridendo un anziano tifoso intercettato fuori da una panetteria del centro. E un giovane studente ha aggiunto: “Ci avevo creduto! Stavo già cercando su Google i treni per Cerignola…”.

San Nicola resta a casa (e il Bari pure)

Tra una risata e un sospiro di sollievo, resta l’effetto speciale più riuscito: la dimostrazione di quanto amore ci sia per la squadra biancorossa. A Bari, il calcio non è solo sport: è identità, comunità, radici. Ed è per questo che lo stadio, simbolo architettonico e cuore pulsante del tifo, è considerato quasi sacro.

A margine dello scherzo, qualcuno ha anche colto l’occasione per sollevare riflessioni più serie: “Scherzo a parte, lo stadio avrebbe bisogno di una vera riqualificazione, magari senza farci girare ‘Mission Impossible’…”.

Per ora, comunque, tutti possono tirare un sospiro di sollievo: il Bari resta a casa sua, al San Nicola, pronto a combattere per i suoi obiettivi e a far battere il cuore dei suoi tifosi… senza doverli spedire a Cerignola.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/striscialanotizia/tifosi-del-bari-in-subbuglio-la-squadra-dovra-giocare-per-un-anno-nello-stadio-del-cerignola_F313532101184C05