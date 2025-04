Uno dei favoriti al Soglio Pontificio, il Cardinal Luis Antonio Gokim TAGLE, ha fatto visita al Santuario/Convento di San Matteo solo qualche anno fa, rimanendone impressionato. È uno dei probabili successori – anche secondo i bookmakers – del compianto Papa Francesco.

Sua Eminenza Luis Antonio Gokim TAGLE, cardinale e arcivescovo filippino, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, è stato in visita presso il Santuario di San Matteo in San Marco in Lamis (FG), sabato 15 agosto 2020, in occasione dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

L’allora padre Guardiano, fra Gaetano JACOBUCCI, (l’allora ed attuale) responsabile della biblioteca francescana nonché odierno Guardiano, padre Stefano DE LUCA ed il responsabile della Comunicazione dott. Felice LA RICCIA accompagnarono l’illustre Pellegrino a venerare la reliquia del Santo esponendogli la descrizione storica e pastorale dello stesso. A loro si unirono padre Edgardo SOLANO ed un folto gruppo di religiosi e religiose filippine. Sempre padre Stefano illustrò la ricchezza libraria nel percorso della visita museale.

Il presule rimase impressionato dal luogo e nel contempo invitato a ritornare in questo posto del Gargano di particolare bellezza. E chissà che non ci ritorni da Sommo Pontefice.

Il Cardinale filippino – secondo le ultime voci provenienti dal collegio cardinalizio e dai bookmakers più accreditati (vedi tabella) – è infatti uno dei favoriti alla successione di Francesco.

Quote scommesse nuovo Papa 2025

Nome Quote

Pietro Parolin 3.90

Luis Antonio Tagle 5.30

Peter Turkson 7.00

Matteo Zuppi 8.40

Pierbattista Pizzaballa 17.50

Peter Erdo 15.50

Robert Sarah 24.00

Jean-Marc Aveline 55.00

Kevin Farrell 30.00

Fridolin Ambongo Besungu 40.00

Wilton Daniel Gregory

24.00

Mario Grech 40.00

Quote del 29 aprile alle ore 09:00. Altri candidati a quote maggiori.

Lo riporta www.sanmarcoinlamis.eu.