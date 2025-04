Il più giovane operatore cinofilo della Croce Rossa è pugliese: Luigi Brigida, 16 anni, conquista il cuore dell’Italia

Manfredonia – 29 aprile 2025. Ha solo 16 anni, ma già indossa con orgoglio la divisa della Croce Rossa Italiana come operatore cinofilo, titolo conquistato con impegno e determinazione. Si chiama Luigi Pio Brigida ed è il più giovane in Italia ad aver ottenuto questa qualifica all’interno della CRI. Un traguardo straordinario che fa di lui un simbolo di dedizione, amore per gli animali e profondo spirito di servizio verso la comunità.

La sua passione per i cani e per il volontariato nasce da lontano, coltivata fin da bambino e trasformata in un percorso concreto di crescita personale e formazione. Avvicinatosi giovanissimo alla Croce Rossa, Luigi ha saputo distinguersi per maturità, serietà e costanza, fino a completare – il 28 aprile 2025 – il corso ufficiale per operatori cinofili. Un traguardo che pochi riescono a raggiungere, ancora meno a quell’età.

Formazione e impegno: il percorso di Luigi nella CRI

Il corso, noto per la sua selettività e per l’alto livello di preparazione richiesto, prevede intense sessioni teoriche e pratiche, volte a formare volontari capaci di lavorare in scenari complessi come la ricerca di dispersi, il supporto psicologico con l’ausilio di unità cinofile e le operazioni di emergenza in caso di calamità naturali.

Luigi ha affrontato ogni fase con entusiasmo e serietà, dimostrando una notevole affinità con i cani e una naturale predisposizione al lavoro di squadra. Ora, con la nuova qualifica ottenuta, potrà prendere parte attivamente a missioni di soccorso e progetti educativi, contribuendo a portare aiuto concreto dove ce n’è bisogno.

Un esempio per le nuove generazioni

La storia di Luigi Brigida rappresenta un potente messaggio rivolto ai giovani di tutta Italia: essere protagonisti del cambiamento è possibile, anche da giovanissimi. In un tempo in cui troppo spesso si parla di disimpegno e apatia giovanile, Luigi è la dimostrazione vivente di quanto le nuove generazioni possano incidere positivamente nella società, se adeguatamente sostenute e valorizzate.

“Luigi è la testimonianza di come passione e responsabilità possano andare di pari passo, anche a 16 anni”, commentano i volontari della Croce Rossa che lo hanno accompagnato nel suo percorso. “È un ragazzo determinato, con uno spiccato senso civico e un amore sincero per gli animali e per il prossimo.”

Un futuro promettente al servizio della comunità

Il nome di Luigi è destinato a farsi strada non solo all’interno della CRI, ma anche come punto di riferimento per chi crede nei valori dell’altruismo, della solidarietà e dell’impegno civico. Con il suo cane e la sua determinazione, Luigi è pronto a mettersi in gioco in prima linea, nelle emergenze come nella quotidianità, dimostrando che l’età non è un limite quando si ha il cuore e il coraggio di mettersi al servizio degli altri.

Una storia positiva, quella di Luigi, che merita di essere raccontata e celebrata. Perché dietro ogni giovane volontario c’è un futuro più umano, solidale e consapevole.