In serata, l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, è stato ospite della trasmissione “DiMartedì” su La7, condotta da Giovanni Floris. L’intervento dell’Arcivescovo ha rappresentato un momento di profonda riflessione su temi centrali per il Paese, in particolare l’immigrazione, lo sfruttamento lavorativo e la dignità umana.​

Durante la trasmissione, padre Moscone ha condiviso con il pubblico la sua esperienza pastorale nel Tavoliere delle Puglie, una zona segnata da profonde disuguaglianze sociali e da una presenza significativa di migranti impiegati in condizioni spesso precarie.

Inizialmente, Padre Moscone avrebbe dovuto partecipare al programma “Piazza Pulita” di Formigli, che aveva contattato a tal riguardo la direzione di StatoQuotidiano.it