Manfredonia: ecco il Consiglio Comunale. All’ordine del giorno urbanistica, bilancio e mozioni internazionali

Manfredonia, 27 aprile 2025 – Una seduta intensa quella prevista per martedì 29 aprile 2025 a Manfredonia. Il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria di seconda convocazione, si è riunito alle ore 9:00 nella consueta cornice della sala consiliare di Palazzo San Domenico.

La convocazione, ai sensi dello Statuto Comunale e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, prevede un ordine del giorno particolarmente ricco, che spazia da temi di rilevanza strettamente locale come l’urbanistica e le variazioni di bilancio, fino a mozioni di respiro internazionale presentate da alcuni consiglieri.

Tra i punti salienti della giornata figurano le opere di urbanizzazione primaria relative all’insula CA4 del vigente Piano Regolatore Generale. Il Consiglio sarà chiamato a riapprovare il progetto esecutivo, avviando il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, un passaggio cruciale per consentire la realizzazione delle opere previste. Non meno rilevante l’approvazione del progetto di rigenerazione urbana relativo al Parco di Grotta Scaloria, finanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse XII, Azione 12.1. In questo caso, i consiglieri saranno chiamati a prendere atto della variante urbanistica e a deliberare sull’apposizione del vincolo espropriativo, ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione di uno dei siti più suggestivi del territorio. Si procederà inoltre alla presa d’atto della variante puntuale al PRG riguardante la Zona omogenea B/34 di Siponto, già deliberata nel 2018, con l’obiettivo di compensare aree destinate alla viabilità.

Ampio spazio dedicato anche ai temi di bilancio. All’ordine del giorno figura la ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26 marzo 2025, riguardante la prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027, adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio. A seguire, si discuterà la seconda variazione di bilancio per le annualità 2025-2027, a conferma della necessità di adeguare gli strumenti finanziari dell’ente a fronte delle continue evoluzioni normative ed operative. Non mancheranno i riconoscimenti di debiti fuori bilancio, un tema spesso al centro del dibattito cittadino. In particolare, si procederà al riconoscimento della legittimità di debiti derivanti da decreti ingiuntivi, pignoramenti e sentenze emesse dal Giudice di Pace di Manfredonia e dalla Corte di Appello di Bari. Tra i procedimenti da sanare figurano, tra gli altri, il decreto ingiuntivo esecutivo 876/2022 e diverse sentenze (n. 62/2020, 99/2020, 106/2020, 34/2025, 206/2025), che obbligano l’Amministrazione a riconoscere somme a favore di privati e imprese.

Interessante anche il capitolo dedicato alle mozioni, che porteranno in aula temi di grande rilevanza internazionale. Il consigliere comunale Alfredo De Luca ha presentato due mozioni: la prima, “Difendiamo la tregua a Gaza per costruire una pace duratura”, invita il Consiglio a prendere posizione a favore di una soluzione pacifica e definitiva al conflitto mediorientale; la seconda, “Contro il ReArm Europe”, si esprime contro i piani di rafforzamento militare europeo. Anche il consigliere Gianluca Totaro porterà in discussione tre mozioni: la prima riguarda il rilancio della Ferrovia Foggia-Manfredonia, proponendo l’elettrificazione della linea e l’istituzione di un servizio di trasporto ferroviario attivo tutto l’anno, a beneficio della mobilità locale e dello sviluppo turistico. Le altre due mozioni toccano anch’esse temi internazionali: il riconoscimento dello Stato di Palestina secondo il principio “due popoli, due Stati” e la netta contrarietà al piano di riarmo europeo “ReArm Europe/Readiness 2030”.

Una seduta lunga e impegnativa quella di stamani, che vede il Consiglio Comunale di Manfredonia affrontare questioni concrete legate allo sviluppo urbano e alla gestione economico-finanziaria, senza trascurare il dibattito sui grandi temi della politica estera, sempre più presenti anche nell’agenda degli enti locali.

fotogallery enzo maizzi