Manfredonia – Si è conclusa senza esito positivo la procedura selettiva interna avviata dal Comune di Manfredonia per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato nel settore tecnico. A sancirlo è la determinazione n. 765 del 28 aprile 2025, firmata dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, con cui si prende atto della decisione del Sindaco di non conferire l’incarico dirigenziale, nonostante la procedura avesse registrato un candidato risultato idoneo all’esito del colloquio sostenuto con la commissione giudicatrice.

La selezione era stata indetta con interpello interno riservato ai dipendenti di ruolo del Comune, inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con almeno cinque anni di esperienza nella stessa area. L’iniziativa nasceva in attuazione del Piano del fabbisogno del personale 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 9 dicembre 2024, che prevedeva espressamente l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di un dirigente tecnico a tempo determinato per la durata di tre anni. L’interpello, pubblicato a gennaio 2025, si è chiuso con la ricezione di una sola candidatura, pervenuta nei termini e ritenuta ammissibile. La commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione del curriculum e allo svolgimento del colloquio, riconoscendo l’idoneità del candidato. In data 1° aprile 2025, il Dirigente del I Settore aveva poi convocato il candidato per il colloquio finale con il Sindaco, previsto dallo stesso iter selettivo. Tuttavia, con nota ufficiale datata 23 aprile 2025 (prot. n. 20906), il primo cittadino ha comunicato la scelta di non affidare l’incarico.

La determinazione adottata dal dirigente Gioieni conferma la regolarità della procedura svolta, che si è rivelata conforme al regolamento comunale sulle assunzioni (approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 56 del 21 aprile 2021). Il documento evidenzia che, in assenza di cause ostative o irregolarità, la mancata nomina rappresenta una legittima opzione discrezionale del Sindaco, contemplata nella normativa vigente. Conseguentemente, la procedura si considera formalmente conclusa. Tuttavia, la determinazione chiarisce che la necessità di coprire il posto dirigenziale rimane attuale e prioritaria. Pertanto, si procederà ora con una nuova procedura selettiva, che seguirà le modalità previste dall’articolo 39 del regolamento per l’accesso agli impieghi comunali. Tale percorso, più ampio rispetto all’interpello interno, potrà aprirsi anche a candidati esterni, garantendo un ventaglio più ampio di profili e competenze.

Si sottolinea, inoltre, che la determinazione n. 765 non comporta alcun impegno di spesa, motivo per cui non è stato necessario acquisire il parere di regolarità contabile, come previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. Infine, per garantire la massima trasparenza amministrativa, è stata disposta la pubblicazione del provvedimento nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale dell’ente, dove già era stato pubblicato tutto l’iter della selezione.