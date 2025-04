Messina-Foggia, sfida salvezza: Carbone chiede più posti allo stadio e un maxischermo per i tifosi

In vista dell’attesissimo doppio confronto tra ACR Messina e Foggia, valido per i playout di Serie C, il consigliere comunale Dario Carbone, esponente di Fratelli d’Italia, lancia un appello all’Amministrazione comunale affinché supporti in maniera concreta la partecipazione dei tifosi messinesi, sia nella gara d’andata che in quella di ritorno.

Il primo match si disputerà domenica 10 maggio allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, mentre il ritorno è previsto per domenica 17 maggio in terra pugliese. L’importanza della posta in palio – la permanenza nel campionato professionistico – ha acceso l’interesse dell’intera città, e Carbone chiede due azioni simboliche ma significative da parte del sindaco Federico Basile. «L’Amministrazione – scrive Carbone in una nota – dovrebbe attivarsi per l’ampliamento dei settori disponibili dello stadio in occasione della gara casalinga, anche facendosi carico degli eventuali costi, per garantire la più ampia partecipazione possibile da parte del pubblico messinese.»

Ma l’attenzione del consigliere si concentra anche sulla sfida di ritorno, che si disputerà allo “Zaccheria” di Foggia. Viste le restrizioni previste per la trasferta, che sarà vietata ai tifosi biancoscudati, Carbone propone una soluzione alternativa per permettere ai sostenitori peloritani di seguire la partita: «Ritengo che i messinesi apprezzerebbero la predisposizione di un maxischermo pubblico in città per assistere collettivamente alla partita di ritorno. Sarebbe un gesto di vicinanza alla squadra e un momento di unione per la tifoseria.»

L’appello si inserisce in un momento di grande tensione sportiva per la città, che si gioca sul filo la permanenza in una categoria fondamentale per il calcio messinese. L’auspicio di Carbone è che la politica cittadina possa dare un segnale di sostegno visibile e concreto alla squadra, chiamata a un’impresa che vale una stagione intera. Resta ora da vedere quale sarà la risposta dell’Amministrazione comunale, chiamata a valutare la fattibilità tecnica e logistica delle proposte avanzate, in un contesto che unisce sport, partecipazione popolare e senso d’appartenenza.

Lo riporta messinatoday.it