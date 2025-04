Nuova fidanzata per Sinner? Paparazzato con la modella Lara Leito

Un nuovo amore è entrato nella vita di Jannik Sinner. Dopo la rottura con la tennista russa Anna Kalinskaya, c’è una nuova ragazza al fianco del numero uno del mondo. Si tratta di Lara Leito, 31 anni, modella russa ed ex compagna dell’attore due volte vincitore del premio Oscar, Adrien Brody. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, i due si sono conosciuti durante lo stop forzato, iniziato il 9 febbraio, che ha tenuto Sinner lontano dai campi e dalle competizioni tennistiche.

Secondo quanto riportato dal magazine, la modella era presente durante gli allenamenti a Montecarlo del numero uno del mondo. Dal 13 aprile Jannik ha ripreso gli allenamenti nei circoli affiliati e con tennisti professionisti. Nel Principato il tennista azzurro è tornato in campo per preparare il rientro in campo. A Roma, Sinner sarà la prima testa di serie degli Internazionali d’Italia per giocare il primo torneo dopo la squalifica per il caso Clostebol. E chissà che nella capitale, nel box dell’azzurro, non ci sia anche la sua nuova fiamma.

Lo riporta Gazzetta.it