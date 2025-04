FOGGIA – Il 1° maggio 2025, il Parco San Felice di Foggia ospiterà un evento musicale di grande rilevanza, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio Puglia Culture. L’evento, che si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 24:00, si propone di celebrare la Festa dei Lavoratori con un programma ricco di esibizioni musicali, che vedrà sul palco artisti di fama nazionale e locali, spaziando tra vari generi musicali.

L’Assessore alla Cultura, dott.ssa Alice Amatore, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, che si inserisce nell’ambito delle politiche culturali dell’amministrazione comunale, volte a favorire momenti di crescita e riflessione per tutta la cittadinanza. La Festa del 1° maggio rappresenta infatti un’occasione per riflettere sulle problematiche del mondo del lavoro, con particolare attenzione ai giovani del territorio, affinché possano vedere in Foggia un luogo in cui investire e rimanere.

La Giunta Comunale ha approvato, con una delibera unanime, la proposta del Consorzio Puglia Culture, che prevede l’investimento di 70.000 euro oltre IVA, destinato all’organizzazione del concerto e alla gestione dell’evento. Il progetto include anche la creazione di un’area ristoro, con la presenza di sei stand per la somministrazione di cibo e bevande, per garantire un servizio adeguato a tutti i partecipanti durante la lunga giornata di festeggiamenti.

Il Comune di Foggia, inoltre, provvederà al posizionamento delle transenne, all’affissione di locandine e manifesti informativi, e all’occupazione gratuita del suolo pubblico, garantendo il corretto svolgimento della manifestazione nel rispetto delle normative di sicurezza.

Tra le iniziative messe in campo per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti, si segnala la presenza di un piano di sicurezza dettagliato, che prevede l’adozione di misure preventive per evitare disordini e garantire l’incolumità dei cittadini. L’evento, infatti, sarà un’importante occasione di aggregazione e riflessione, ma anche di intrattenimento, con un’attenzione particolare alla sicurezza.

A supporto dell’iniziativa, il Comune di Foggia ha previsto la collaborazione con vari enti e servizi locali, tra cui la Polizia Locale, che monitorerà l’area durante lo svolgimento della manifestazione. Inoltre, il concerto si arricchirà di una significativa offerta musicale che comprenderà artisti locali emergenti, offrendo al pubblico una panoramica delle migliori realtà musicali foggiane.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale intende non solo celebrare la Festa dei Lavoratori, ma anche promuovere un evento che potrà diventare un appuntamento annuale di riferimento per Foggia, capace di attirare pubblico da tutta la regione, favorendo il turismo e l’economia locale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione della cultura e della musica come strumenti di crescita sociale ed economica, in linea con le politiche di sviluppo sostenibile e inclusivo promosse dal Comune di Foggia.