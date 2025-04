Recruiting Day ARPAL Puglia: la Società Ginnastica Angiulli seleziona 25 animatori e receptionist per i campi estivi a Bari

BARI – Opportunità lavorativa per giovani e professionisti dell’animazione e dell’accoglienza. Lunedì 6 maggio 2025 si terrà a Bari un Recruiting Day organizzato da ARPAL Puglia in collaborazione con la storica Società Ginnastica “Andrea Angiulli” ASD, finalizzato alla selezione di 25 animatori e receptionist da inserire nelle attività estive della polisportiva barese dedicate all’avviamento allo sport per bambini e ragazzi.

📍 Quando: Martedì 6 maggio 2025

🕛 Orario: dalle 12:00 alle 17:00

📌 Dove: Società Ginnastica Angiulli ASD, Viale Domenico Cotugno, 10 – Bari

L’iniziativa rientra nel programma di politiche attive del lavoro promosso da ARPAL Puglia, e rappresenta un’occasione concreta per entrare in contatto con opportunità professionali nel settore dell’educazione sportiva e dell’accoglienza estiva.

Le posizioni aperte:

Receptionist (Addetti all’accoglienza) per campi estivi – Rif. Offerta 5689/2025

👉 Candidati qui

Animatori per campo estivo – Rif. Offerta 5683/2025

👉 Candidati qui

Per accedere ai colloqui in sede il giorno del Recruiting Day è necessario presentarsi muniti di curriculum vitae aggiornato e documento d’identità. Si ricorda che la partecipazione è riservata ai candidati che avranno inoltrato regolarmente la candidatura tramite il portale regionale LavoroXTe Puglia.

L’evento permetterà di incontrare direttamente i recruiter aziendali della Società Ginnastica Angiulli e gli operatori ARPAL Puglia, offrendo un confronto diretto su ruoli, requisiti e prospettive occupazionali.

Per ulteriori informazioni sulle posizioni disponibili e sulla procedura di selezione, è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Bari all’indirizzo email:

📧 ido.bari@arpal.regione.puglia.it